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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Чорному морі РФ готує операцію під фейковим прапором, аби звинуватити Україну – ЦРУ

У Чорному морі РФ готує операцію під фейковим прапором, аби звинуватити Україну – ЦРУ
Фото: УНІАН

РФ може здійснити операцію під фальшивим прапором, атакувавши корабель у Чорному морі.

Про це на Aspen Security Forum заявив директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс.

– Ми бачимо деякі дуже тривожні ознаки того, що росіяни розглядають операції під фальшивим прапором, які ми також підкреслювали напередодні війни, – іншими словами, розглядають способи, якими вони можуть здійснювати напади на судна в Чорному морі, а потім звинуватять, спробують звинуватити в цьому українців, – повідомив він.

Тим часом у Раді нацбезпеки США повідомили, що, за даними розвідки, Росія встановила додаткові морські міни біля українських портів. Білий дім вважає, що це частина скоординованих зусиль РФ з виправдання можливих нападів на цивільні судна в Чорному морі й покладання провини за них на нашу державу.

Нагадаємо, секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію зернової угоди, яка завершилася 17 липня. З того часу РФ чотири рази поспіль атакувала Одесу, починаючи з 18 липня.

Так, уночі 21 липня російські війська з різницею в годину атакували зерносховище одного з сільськогосподарських підприємств в Одеській області.

Джерело: CNN
Війна в Україні, Зерно, Російська агресія, Чорне море
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