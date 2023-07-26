РФ вивела в Чорне море корвет Сергій Котов для перехоплення суден – розвідка Британії
РФ вивела в південну частину Чорного моря сучасний корвет Сергій Котов.
Наразі корабель патрулює судноплавний шлях між Босфором та Одесою.
У розвідці Міноборони Великої Британії вбачають реалістичною ймовірність, що Сергій Котов стане частиною оперативної групи РФ із перехоплення комерційних суден, які, на переконання російської сторони, прямують до України.
Британські розвідники певні: через зрив росіянами зернової ініціативи в Чорному морі зросла загроза небезпеки.
Нагадаємо, що 17 липня, у день завершення дії зернової угоди та після вибухів на Кримському мосту, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про фактичне припинення домовленостей щодо зернової угоди.
А вже з 18 липня росіяни почали щоночі атакувати портову інфраструктуру на Півдні України.
Зокрема, із того часу лише по Одеській області росіянами було випущено:
- уночі 18 липня – шість крилатих ракет Калібр;
- уночі 19 липня – вісім ракет Х-22, одну ракету Х-59, шість ракет Онікс, а також вісім дронів-камікадзе типу Shahed-136/131;
- уночі 20 липня – 12 Shahed-136/131, два Калібри, надзвукові ракети Х-22 та Онікс;
- уночі 21 липня – три Калібри;
- удень 21 липня – сім ракет Онікс;
- уночі 23 липня – чотири крилаті ракети морського базування Калібр, п’ять крилатих ракет наземного базування Іскандер-К, п’ять крилатих ракет Онікс, три крилаті ракети повітряного базування Х-22, дві балістичні ракети Іскандер-М;
- уночі 24 липня – три дрони Shahed-136/131.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Міноборони Росії
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