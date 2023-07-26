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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ вивела в Чорне море корвет Сергій Котов для перехоплення суден – розвідка Британії

РФ вивела в Чорне море корвет Сергій Котов для перехоплення суден – розвідка Британії

РФ вивела в південну частину Чорного моря сучасний корвет Сергій Котов.

Наразі корабель патрулює судноплавний шлях між Босфором та Одесою.

Чорне море, Одеса, Босфор

У розвідці Міноборони Великої Британії вбачають реалістичною ймовірність, що Сергій Котов стане частиною оперативної групи РФ із перехоплення комерційних суден, які, на переконання російської сторони, прямують до України.

Британські розвідники певні: через зрив росіянами зернової ініціативи в Чорному морі зросла загроза небезпеки.

Нагадаємо, що 17 липня, у день завершення дії зернової угоди та після вибухів на Кримському мосту, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про фактичне припинення домовленостей щодо зернової угоди.

А вже з 18 липня росіяни почали щоночі атакувати портову інфраструктуру на Півдні України.

Зокрема, із того часу лише по Одеській області росіянами було випущено:

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони Росії

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