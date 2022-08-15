Серпень, 15 в 15:34

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з лідером Нігеру Мохамедом Базумом. Це сталося вперше в історії двосторонніх відносин між двома країнами.

Про це глава держави поінформував в своєму офіційному Twitter-акаунті. Темою розмови, серед іншого, була продовольча безпеки та роль у ній України як гаранта.

Крім того, Зеленський подякував за підтримку України в Організації Об’єднаних Націй.

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– Провів перші в історії відносин перемовини з президентом Нігеру Мохамедом Базумом. Подякував за підтримку України в ООН, домовилися про розвиток двосторонньої співпраці та координацію участі в міжнародних проєктах. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки, – наголосив Зеленський.

Провів перші в історії відносин перемовини з Президентом Нігеру @mohamedbazoum. Подякував за підтримку України в #ООН, домовилися про розвиток двосторонньої співпраці та координацію участі в міжнародних проектах. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2022

Як відомо, 22 липня в Стамбулі представники України, Туреччини та ООН підписали угоду про розблокування експорту українського зерна з портів на Чорному морі.

Зерновий коридор почав працювати 1 серпня, коли з порту Одеси вийшло перше вантажне судно RAZONI з українською агропродукцією.

Водночас 6 серпня до України вперше з початку розв’язаної РФ повномасштабної війни прибуло судно під завантаження – балкер FULMAR S.

Моніторинг роботи морського зернового коридору здійснює спільний координаційний центр у Стамбулі.