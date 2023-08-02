Країни Африки усвідомлюють, що партнерство з РФ не відповідає їхнім інтересам – Кірбі

Країни Африки дедалі більше розуміють токсичність співпраці з Росією, враховуючи, що президент РФ Володимир Путін перетворив продовольство на зброю в рамках розв’язаної російсько-української війни, що не відповідає інтересам африканських держав.

З такою оцінкою у вівторок, 1 серпня, виступив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

– На всьому континенті (Африки, – Ред.) і на так званому Глобальному Півдні дедалі більше й більше країн усвідомлюють, що партнерство з Росією насправді не в їхніх інтересах і не в інтересах їхніх народів – і це стає дедалі очевиднішим, – сказав він.

Джон Кірбі нагадав, що минулого тижня безліч глав африканських держав відмовилися їхати на проведений у Санкт-Петербурзі саміт Росія-Африка, надіславши замість себе делегації.

– Вони усвідомлюють, що стали жертвами його (Кремля, – Ред.) нерозважливого рішення вийти із зернової угоди. Вони усвідомлюють, що продовольча нестабільність, голод, загальна нестабільність, яку вони відчувають на багатьох рівнях, значною мірою пов’язана з війною, яку він веде в Україні,- додав представник Білого дому.

Саміт, про який йдеться, проходив в російському Санкт-Петербурзі протягом двох днів, 26 та 27 липня. Детальніше про те, як Володимир Путін намагався підкупити африканських лідерів зерном – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Джерело : Укрінформ

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