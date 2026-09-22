Сили оборони України уразили два нафтопереробні заводи в Росії – Башнефть-УНПЗ та Куйбишевський НПЗ. Крім того, під удар потрапило місце зберігання та запуску ударних безпілотників в Орловській області РФ, де пошкоджено п’ять пускових установок.

Про результати ударів повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони уразили два НПЗ у Росії

Зазначається, що в Уфі в Республіці Башкортостан уражено завод Башнефть-УНПЗ. На території підприємства зафіксовано пожежу.

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Потужність заводу становить близько 7,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензин, дизельне й котельне паливо, скраплені гази, сірку та іншу нафтопродукцію.

Також Сили оборони уразили Куйбишевський НПЗ у Самарі. На території цього підприємства теж виникла пожежа.

Куйбишевський НПЗ входить до структури Роснефти та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи РФ. Його потужність становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та понад 30 інших видів нафтопродукції.

У Генштабі зазначили, що продукцію обох підприємств використовують для забезпечення потреб російської армії.

За даними української сторони, удари по таких об’єктах спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу РФ та здійснюються в межах права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

У РФ пошкоджено п’ять пускових установок ударних БпЛА

Окремо оборонці атакували місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі населеного пункту Цимбулова Орловської області РФ.

За даними Генштабу, уражено щонайменше три складські приміщення для зберігання БпЛА, де виникло займання.

Також пошкоджено майданчик для запуску реактивних безпілотників та п’ять пускових установок.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони систематично завдають ударів по місцях зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА, щоб знизити спроможності російських військ атакувати цивільні об’єкти в Україні.

– Удари по ключових військових цілях РФ триватимуть, – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо, що Сили оборони уразили російську РЛС Каста вартістю від $60 млн та пункт управління БпЛА.

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