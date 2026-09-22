У Дії розширюють можливості сервісу Шлюб онлайн.

Про нові зміни у Дії оголосили 22 вересня.

Шлюб онлайн у Дії: які можливості розширив уряд

У серпні Кабінет міністрів ухвалив постанову, розроблену Міністерством юстиції, яка передбачає розширення можливостей сервісу Шлюб онлайн. Йдеться про укладення шлюбу в електронній формі за допомогою мобільного застосунку Дія.

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Про це повідомило Міністерство юстиції у понеділок, 10 серпня.

– Невдовзі послуга Шлюб онлайн отримає нові функції, які зроблять її ще доступнішою і зручнішою для українців. Усі нові можливості впроваджуватимуться поетапно до кінця до 2026 року, – йдеться у повідомленні.

Сервіс Шлюб онлайн, який дозволяє українцям реєструвати шлюб дистанційно незалежно від місця перебування, став одним із найбільш популярних цифрових сервісів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

– Якщо у 2025 році онлайн було зареєстровано понад 30 тис. шлюбів (18,4% від загальної кількості), то лише за перше півріччя 2026 року таких шлюбів укладено понад 30,4 тис., або 40% від усіх державних реєстрацій шлюбу, – повідомляють у Мінюсті.

У міністерстві зазначили, що ухвалена постанова розширить можливості сервісу для громадян.

Зокрема, передбачено:

розширення кола осіб, які зможуть скористатися сервісом Шлюб онлайн;

впровадження механізмів безбар’єрності для людей із порушеннями слуху або мовлення;

поетапне запровадження міжнародної доставки свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу.

Усі нові можливості сервісу впроваджуватимуть поетапно до кінця 2026 року.

Шлюб онлайн у Дії: хто може скористатися послугою

22 вересня стало відомо, що скористатися можливістю подати заяву та одружитися онлайн можуть також українці, які втратили чоловіка чи дружину і вирішили створити нову родину.

Раніше у подібних ситуаціях громадянам доводилося особисто звертатися до відділів ДРАЦС та подавати документи офлайн. Тепер усю процедуру можна пройти у кілька кліків через смартфон.

Якщо в системі ДРАЦС є відповідний актовий запис про смерть другого з подружжя, застосунок Дія автоматично верифікує цю інформацію. Після перевірки даних система відкриває доступ до подачі заяви на реєстрацію нового шлюбу онлайн.

Це дозволяє уникнути зайвих бюрократичних процедур та паперової тяганини у важливий період життя, роблячи процес створення нової сім’ї максимально простим і зручним.

Міжнародну доставку свідоцтв спочатку запустять до сусідніх держав. Згодом її планують розширити на країни Європи та США.

Уряд продовжив на два роки експериментальний проєкт, що передбачає можливість реєстрації шлюбу онлайн через застосунок Дія.

Послугу Шлюб онлайн реалізують Міністерство юстиції спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа.

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