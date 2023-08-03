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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Дешевим зерном РФ хоче створити нові залежності – Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель попередив, що Росія пропонує дешеве зерно, щоби створити нові залежності.

Про це повідомляє Reuters.

Боррель закликав країни, що розвиваються, та G20 виступити “чітким і єдиним голосом”, щоб змусити Москву повернутися до зернової угоди, яка підтримувала безпечний експорт українського продовольства через Чорне море, та припинити напади на сільськогосподарську інфраструктуру України.

– Тоді як світ стикається з перебоями у поставках і зростанням цін, Росія звертається до вразливих країн із двосторонніми пропозиціями поставок зерна за зниженими цінами, роблячи вигляд, що вирішує проблему, яку сама ж і створила, – сказав він.

Представник ЄС наголосив, що дії РФ – це “цинічна політика свідомого використання продовольства як зброї для створення нових залежностей шляхом посилення економічної вразливості та глобальної продовольчої небезпеки”.

17 липня, у день завершення дії зернової угоди, секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме її дію. За його словами, РФ нібито “негайно” повернеться до зернової угоди після того, як “її умови буде виконано”.

Згодом російський диктатор Володимир Путін пообіцяв передати безкоштовно найближчими місяцями по 25-50 тис. тонн зерна шістьом африканським країнам. Серед них – Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, ЦАР і Еритрея.

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Джерело: Reuters
ЄС, Жозеп Боррель, Зерно, Росія, Чорноморська зернова ініціатива
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