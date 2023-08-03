Попри бунт: Кремль продовжує фінансувати ПВК Вагнера через держконтракти

Компанії, пов’язані з власником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, продовжують отримувати державні контракти, попри нещодавній заколот “вагнерівців”. Це свідчить про те, що влада РФ зберегла схему фінансування ПВК.

Такі дані оприлюднило опозиційне російське інтернет-видання Агентство.

За даними ЗМІ, пов’язані з Пригожиним компанії протягом місяця після так званого заколоту уклали держконтракти на щонайменше 2 млрд рублів.

Дані з сайту держзакупівель свідчать, що фірмам “кухаря Путіна” вдалося зберегти великі замовлення на гарячі обіди для школярів у містах Московської області.

– Ймовірно, це може свідчити про те, що влада зберегла схему неявного фінансування операцій ПВК Вагнера в Африці, – зазначається в матеріалі.

Загалом журналісти вивчили держконтракти 17 компаній. За останній місяць фірми Пригожина отримали найбільші підряди на організацію гарячого харчування школярів у містах Підмосков’я.

Наприклад, адміністрація Митищ заплатить 705 млн рублів компанії Соціальне харчування Центр, а компанія Продфудсервіс отримає 935 млн рублів від адміністрації Красногорська. Це свідчить про те, що компаніям Пригожина вдалося зберегти двох великих держзамовників у Підмосков’ї.

Серед інших замовників послуг харчування є кілька лікарень Москви та Московської області. Контракти укладено також із фірмами Руссоцкапитал та АВК.

Крім того, продовжив співпрацювати з компаніями Пригожина і дитячий табір Артек у тимчасово окупованому Криму. За харчування дітей цього року він заплатить 260 млн рублів Комбінату дошкільного харчування.

Журналістам вдалося проаналізувати лише контракти, укладені з цивільними держустановами. Контракти на харчування в армії РФ засекречені. Однак сам Пригожин, а також диктатор Володимир Путін раніше заявляли, що структури власника ПВК Вагнера постачають харчування у війська.

Усе це може свідчити про те, що влада РФ, попри бунт, зберегла схему фінансування операцій “вагнерівців” в Африці через державні контракти.

Факт існування такої схеми раніше визнавав сам Пригожин. За словами власника ПВК Вагнера, проросійські проєкти в Африці, Сирії та інших арабських країнах фінансуються через держконтракти для групи компаній, якою управляє його холдинг Конкорд. Із 2006 року через них пройшло 147 млрд рублів.

Після заколоту Путін визнав факт фінансування ПВК Вагнера, зокрема через державні контракти на харчування військових. За цією схемою ПВК лише за рік заробила близько 80 млрд рублів.

Як відомо, спроба заколоту “вагнерівців” на чолі з Євгеном Пригожиним тривала 23-24 червня. Найманці оголосили “похід на Москву”, однак не завершили його та повернулися до таборів. Це сталося після переговорів Пригожина із білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Згідно з домовленостями, “вагнерівці” почали переміщуватися до Білорусі. На кінець липня їх там було понад 5 тис. осіб.

Джерело: Агентство

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