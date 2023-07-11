Кремль дозволив ПВК Вагнера зберегти деякі операції в Африці – Bloomberg

Кремль готовий дозволити ПВК Вагнера зберегти деякі зі своїх великих операцій в Африці, оскільки Росія щосили намагається зберегти свій вплив на багатому ресурсами континенті після спроби заколоту ватажка вагнерівців Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на два джерела.

Зазначено, що за вагнерівцями залишаться операції в Центральноафриканській Республіці. Один з інсайдерів сказав, що це погодив російський диктатор Володимир Путін.

– Міноборони РФ, що загрузло в Україні і перебуває під західними санкціями, не в змозі негайно взяти на себе складні і часто сумнівні операції Вагнера в ЦАР, і йому також можуть знадобитися приватні підрядники для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей у Судані та інших місцях, – пише Bloomberg.

За словами другого джерела агентства, Путін, найімовірніше, залишить за бойовиками Пригожина операції, які окупають самі себе, тоді як Кремль намагатиметься взяти під безпосередній контроль країни, робота в яких більше залежить від Москви.

Одним з основних активів Пригожина для африканських лідерів був його доступ до Путіна, тому тепер ватажок може стати менш корисним для африканських країн, сказало джерело у російській державній компанії, знайоме з операціями в Африці.

Окрім того, питанням для російської влади може стати майбутнє операцій Вагнера в Судані. Пригожин там допомагав повстанцям, які воюють з армією, в той час як Москва підтримує тісні зв’язки з військовим керівництвом.

Агентство вказує, що Кремль міг проводити подвійну політику, таємно розміщуючи в країні найманців. Метою Москви в країні може бути створення своєї першої військово-морської бази в Африці на узбережжі Червоного моря.

Раніше у Reuters повідомили, що під час заколоту ПВК Вагнера російські військові отримали наказ зупинити найманців, але нічого не зробили для його виконання.

Джерело : Bloomberg

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.