США погодили продаж Фінляндії систем ПРО Праща Давида на $345 млн

США дали дозвіл Ізраїлю на продаж Фінляндії системи протиракетної оборони David’s Sling (Праща Давида).

Про це пише ізраїльське видання Times of Israel.

У квітні Фінляндія оголосила про бажання придбати зазначену систему ППО на наступний день після вступу до військового альянсу НАТО.

Однак цей крок потребував схвалення США, з якими система була спільно розроблена. Сума угоди становить близько $345 млн.

Праща Давида вироблена компанією Rafael Advanced Defense Systems та здатна перехоплювати ракети і снаряди на відстані 40-300 км.

Система Праща Давида, також відома як Чарівна паличка, експлуатується в Ізраїлі з 2017 року і становить середній рівень багатошарової системи протиракетної оборони Ізраїлю, яка також включає Залізний купол малої дальності і верхній рівень систем Arrow 2 і Arrow 3, призначених для боротьби з балістичними ракетами великої дальності.

Втім вперше система була застосована в бойових умовах в Ізраїлі під час цьогорічної травневої контртерористичної операції Щит і стріла.

Продаж зазначеної системи протиракетної оборони є першим випадком, коли вона продається за кордон.

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