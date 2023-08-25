Нічна бавовна: у Севастополі пролунала серія вибухів
Ввечері 24 серпня в окупованому Севастополі, що в Криму, пролунали вибухи.
Як повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах, було чути щонайменше п’ять вибухів.
Більш детальної інформації поки що немає, офіційно інцидент не коментували.
Нагадаємо, в ніч на 24 серпня ГУР Міноборони за підтримки Військово-морських сил ЗСУ провели спецоперацію в тимчасово окупованому Криму.
Спецпідрозділи на плавзасобах висадилися на берег у районі населених пунктів Оленівка та Маяк і встановили державний прапор.
Під час спецоперації було пошкоджено чотири швидкохідних катери РФ, щонайменше 30 росіян були ліквідовані.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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