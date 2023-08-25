Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Потребує перевірки
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Нічна бавовна: у Севастополі пролунала серія вибухів

Вибух
Фото: Pexels

Ввечері 24 серпня в окупованому Севастополі, що в Криму, пролунали вибухи.

Як повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах, було чути щонайменше п’ять вибухів.

Більш детальної інформації поки що немає, офіційно інцидент не коментували.

Нагадаємо, в ніч на 24 серпня ГУР Міноборони за підтримки Військово-морських сил ЗСУ провели спецоперацію в тимчасово окупованому Криму.

Спецпідрозділи на плавзасобах висадилися на берег у районі населених пунктів Оленівка та Маяк і встановили державний прапор.

Під час спецоперації було пошкоджено чотири швидкохідних катери РФ, щонайменше 30 росіян були ліквідовані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Техніка поруч з цивільними: у Криму партизани виявили військову базу окупантів
Крим, Гніздо ластівки замок

Війна в Україні, Вибух, Крим, Севастополь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Випали з графіка: Буданов пояснив, чому не справдилися його прогнози по Криму
Кирило Буданов
Оборудки на понад 62 млн грн: оголошено підозри посадовцю Мінагрополітики та ексчиновнику Мінекономіки
Нічна бавовна: у Севастополі пролунала серія вибухів
США навчатимуть українських пілотів на F-16 – Пентагон
Винищувачі F-16 для України
Вибори у США: республіканці не знайшли спільної мови щодо підтримки України під час дебатів
Нічна бавовна: у Севастополі пролунала серія вибухів
Україна внесла компанії Philip Morris та JTI до переліку спонсорів війни
айкос
Ігри
Відео
Бійці, які воюють на Луганщині, дали поради тим, хто вирішив піти на фронт

Досвідчені бійці одного з підрозділу ЗСУ, які тільки-но вийшли із Серебрянського лісництва на Луганщині, дали поради тим, хто лише готується до фронту.

Оксана Михайлова
Підготовка до опалювального сезону 2024: Нафтогаз оновив газорозподільні мережі
Нічна бавовна: у Севастополі пролунала серія вибухів
З ПТРК Milan за 2 км: бригада швидкого реагування Рубіж показала, як відбиває ворожу навалу
Нічна бавовна: у Севастополі пролунала серія вибухів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (24.08.2023)
Нічна бавовна: у Севастополі пролунала серія вибухів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (24.08.2023)
Нічна бавовна: у Севастополі пролунала серія вибухів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь