Нічна бавовна: у Севастополі пролунала серія вибухів

Ввечері 24 серпня в окупованому Севастополі, що в Криму, пролунали вибухи.

Як повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах, було чути щонайменше п’ять вибухів.

Більш детальної інформації поки що немає, офіційно інцидент не коментували.

Нагадаємо, в ніч на 24 серпня ГУР Міноборони за підтримки Військово-морських сил ЗСУ провели спецоперацію в тимчасово окупованому Криму.

Спецпідрозділи на плавзасобах висадилися на берег у районі населених пунктів Оленівка та Маяк і встановили державний прапор.

Під час спецоперації було пошкоджено чотири швидкохідних катери РФ, щонайменше 30 росіян були ліквідовані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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