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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Неспроможність Грузії інтегруватися в ЄС зіграє на руку РФ – Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Неспроможність Грузії інтегруватися в Європейський Союз може піти на користь Росії.

Про це заявив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, повідомляє The Guardian.

За його словами, Грузія, без сумніву, належить до європейської сім’ї.

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Однак Тбілісі поки що виконав лише три з 12 вимог, які Європейський Союз висунув як передумову для надання країні офіційного статусу кандидата.

– Росія буде дуже рада, якщо нам не вдасться інтегрувати Грузію в ЄС, – наголосив Боррель та додав, що “Європейський Союз не залишить Грузію”.

Також він розкритикував нещодавнє рішення Грузії відновити пряме авіасполучення з Росією, закликавши Тбілісі приєднатися до політики ЄС щодо Москви.

Зазначимо, у червні 2022 року лідери ЄС визнали європейську перспективу Грузії, однак для набуття статусу кандидата в члени Євросоюзу Тбілісі має провести низку реформ.

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Європейський Союз, Грузія, Жозеп Боррель, Росія
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