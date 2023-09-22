США розширять виробництво мінометів та снарядів до них – ЗМІ

США розширюють і модернізують свої підприємства з виробництва мінометних систем і снарядів.

Про це повідомляє видання Shephard Media.

Зазначається, що війна РФ проти України і підвищений попит на міномети в усьому світі сприяють розвитку оборонного ринку.

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– Усвідомлюючи необхідність бути готовими до постачання великої кількості снарядів і систем, США нарощують зусилля з удосконалення своїх виробничих потужностей, – йдеться у матеріалі.

Підприємства отримають додаткові інвестиції для модернізації своїх потужностей.

Так, Армійська промислова база у Вотервлітському арсеналі проведе 15-річну модернізацію, з заміною кузень та фарбувальних цехів.

Також удосконалення своїх потужностей розпочне компанія Day & Zimmermann, яка спеціалізується на виробництві мішкового пороху до мінометів різного калібру.