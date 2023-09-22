США розширять виробництво мінометів та снарядів до них – ЗМІ
США розширюють і модернізують свої підприємства з виробництва мінометних систем і снарядів.
Про це повідомляє видання Shephard Media.
Зазначається, що війна РФ проти України і підвищений попит на міномети в усьому світі сприяють розвитку оборонного ринку.
– Усвідомлюючи необхідність бути готовими до постачання великої кількості снарядів і систем, США нарощують зусилля з удосконалення своїх виробничих потужностей, – йдеться у матеріалі.
Підприємства отримають додаткові інвестиції для модернізації своїх потужностей.
Так, Армійська промислова база у Вотервлітському арсеналі проведе 15-річну модернізацію, з заміною кузень та фарбувальних цехів.
Також удосконалення своїх потужностей розпочне компанія Day & Zimmermann, яка спеціалізується на виробництві мішкового пороху до мінометів різного калібру.
Завантаження