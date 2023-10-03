Россия провела испытания ракеты с ядерной установкой — NYT

Россия либо уже провела, либо готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерной силовой установкой с теоретической дальностью полета в тысячи километров.

На это указывают спутниковые снимки и данные о полетах, пишет New York Times.

Отмечается, что перемещение самолетов и транспортных средств на территории полигона Паньково на архипелаге Новая Земля говорит о подготовке к испытаниям ракеты, известной как Буревестник (SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО). Подобное тестирование уже проводилось в 2017 и 2018 годах.

Сейчас смотрят

За последние две недели в этом районе также были замечены американские самолеты-разведчики, а пилоты воздушных судов получили уведомления о необходимости избегать воздушного пространства вокруг полигона.

В первый раз об испытаниях ракеты Буревестник президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда он отметил, что ракета обладает практически неограниченной дальностью.

По данным некоммерческой группы Nuclear Threat Initiative, занимающейся вопросами контроля над вооружениями, Россия с 2017 по 2019 год провела 13 испытаний ракеты, и все они оказались неудачными.

Фото: ГУР

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.