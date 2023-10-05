Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Вдарив по обличчю та у сердце: на Київщині чоловік через ревнощі вбив доньку та напав на сина
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Якщо зараз заморозити війну, до 2028 року РФ зможе атакувати інші країни – Зеленський

Якщо зараз заморозити війну, до 2028 року РФ зможе атакувати інші країни – Зеленський
Фото: Офіс президента

Якщо зараз заморозити війну, то до 2028 року Росія відновить військовий потенціал і може спробувати напасти на інші країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді в Іспанії.

– Зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один із них особливо небезпечний. Якщо в цій агресії проти України станеться будь-яка пауза, будь-яка заморозка ситуації, то буде новий критичний момент – 2028 рік, – сказав він.

За словами президента, якщо Росії дати адаптуватися зараз, то до 2028 року Кремль зможе відновити розбитий Україною військовий потенціал, а в РФ буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі її експансії.

Зараз дивляться

– Окрім України, це точно країни Балтії й ті держави, на території яких присутні російські контингенти. Це чітка інформація від нашої розвідки, тож ми сигналізуємо вам про це, – наголосив Зеленський.

Український лідер зазначив, що Росія “шукає можливості заморозити ситуацію та адаптуватися, робить висновки зі своїх помилок і готується йти далі”.

– Будь ласка, пам’ятайте, що найнебезпечніший ворог – це той, який зробив висновки та підготувався до наступного удару на основі цього, – додав він.

Саміт Європейської політичної спільноти в Гранаді

5 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти.

Під час свого виступу він висловив впевненість у тому, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну.

Читайте також
Україна та ще чотири країни домовилися спільно боротися з дезінформацією
Ольга Герасим’юк

ЄС, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Абсолютно свідомий теракт: Зеленський обіцяє відповідь на удар по магазину на Харківщині
Володимир Зеленський
В’язниця чи фронт: яка відповідальність за спробу незаконного перетину кордону чоловіками
прикордонники ДПСУ
ППО, РСЗВ, бронетехніка. Умєров обговорив з міністром оборони Німеччини потреби України
Борис Пісторіус
Взяли ручки й записали: реакція учасників саміту на слова Зеленського щодо нападу РФ на інші країни
Дмитро Кулеба
49 загиблих. РФ обстріляла кафе та магазин у селі Гроза на Харківщині
Обстріл села Гроза

Завантаження

Ігри
Відео
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України

Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.

Оксана Лотоцька
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Якщо зараз заморозити війну, до 2028 року РФ зможе атакувати інші країни – Зеленський
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Якщо зараз заморозити війну, до 2028 року РФ зможе атакувати інші країни – Зеленський
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Якщо зараз заморозити війну, до 2028 року РФ зможе атакувати інші країни – Зеленський
СБУ оголосила підозру окупанту | Репортаж на лінії вогню | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Якщо зараз заморозити війну, до 2028 року РФ зможе атакувати інші країни – Зеленський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь