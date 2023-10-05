Якщо зараз заморозити війну, до 2028 року РФ зможе атакувати інші країни – Зеленський

Якщо зараз заморозити війну, то до 2028 року Росія відновить військовий потенціал і може спробувати напасти на інші країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді в Іспанії.

– Зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один із них особливо небезпечний. Якщо в цій агресії проти України станеться будь-яка пауза, будь-яка заморозка ситуації, то буде новий критичний момент – 2028 рік, – сказав він.

За словами президента, якщо Росії дати адаптуватися зараз, то до 2028 року Кремль зможе відновити розбитий Україною військовий потенціал, а в РФ буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі її експансії.

Зараз дивляться

– Окрім України, це точно країни Балтії й ті держави, на території яких присутні російські контингенти. Це чітка інформація від нашої розвідки, тож ми сигналізуємо вам про це, – наголосив Зеленський.

Український лідер зазначив, що Росія “шукає можливості заморозити ситуацію та адаптуватися, робить висновки зі своїх помилок і готується йти далі”.

– Будь ласка, пам’ятайте, що найнебезпечніший ворог – це той, який зробив висновки та підготувався до наступного удару на основі цього, – додав він.

Саміт Європейської політичної спільноти в Гранаді

5 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти.

Під час свого виступу він висловив впевненість у тому, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну.

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