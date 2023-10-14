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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У турецькому готелі знайшли мертвим російського дипломата Миколу Кобринця

МЗС РФ
Фото: Pixabay

У Стамбулі в готелі знайшли мертвим високопоставленого російського дипломата – 61-річного Миколу Кобринця. Поліція Туреччини проводить розслідування.

Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet.

За попередніми даними, дипломат помер від серцевого нападу.

Зараз дивляться

Кобринець обіймав посаду голови департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС РФ. У Стамбул він приїхав на саміт послів країн світу.

Дипломат не прийшов на ранкову зустріч послів, через що колеги Кобринця занепокоїлися. У номер увійшли співробітники готелю і поліція. Коли офіцери побачили дипломата нерухомим у ліжку, одразу викликали швидку.

За попередніми даними, причина смерті – серцевий напад, але розглядаються й інші версії. Зараз поліція перевіряє камери спостереження та знімає відбитки пальців.

Раніше Микола Кобринець підтримав вихід Росії з Ради Європи, назвавши це правильним рішенням.

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У 2022 році на 67-му році помер російський кораблебудівник Олександр Бузаков, який виробляв ракетоносії для крилатих ракет Калібр.

МЗС Росії, Смерть, Туреччина
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