У турецькому готелі знайшли мертвим російського дипломата Миколу Кобринця
У Стамбулі в готелі знайшли мертвим високопоставленого російського дипломата – 61-річного Миколу Кобринця. Поліція Туреччини проводить розслідування.
Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet.
За попередніми даними, дипломат помер від серцевого нападу.
Кобринець обіймав посаду голови департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС РФ. У Стамбул він приїхав на саміт послів країн світу.
Дипломат не прийшов на ранкову зустріч послів, через що колеги Кобринця занепокоїлися. У номер увійшли співробітники готелю і поліція. Коли офіцери побачили дипломата нерухомим у ліжку, одразу викликали швидку.
За попередніми даними, причина смерті – серцевий напад, але розглядаються й інші версії. Зараз поліція перевіряє камери спостереження та знімає відбитки пальців.
Раніше Микола Кобринець підтримав вихід Росії з Ради Європи, назвавши це правильним рішенням.
У 2022 році на 67-му році помер російський кораблебудівник Олександр Бузаков, який виробляв ракетоносії для крилатих ракет Калібр.
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