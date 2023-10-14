У турецькому готелі знайшли мертвим російського дипломата Миколу Кобринця

У Стамбулі в готелі знайшли мертвим високопоставленого російського дипломата – 61-річного Миколу Кобринця. Поліція Туреччини проводить розслідування.

Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet.

За попередніми даними, дипломат помер від серцевого нападу.

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Кобринець обіймав посаду голови департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС РФ. У Стамбул він приїхав на саміт послів країн світу.

Дипломат не прийшов на ранкову зустріч послів, через що колеги Кобринця занепокоїлися. У номер увійшли співробітники готелю і поліція. Коли офіцери побачили дипломата нерухомим у ліжку, одразу викликали швидку.

За попередніми даними, причина смерті – серцевий напад, але розглядаються й інші версії. Зараз поліція перевіряє камери спостереження та знімає відбитки пальців.

Раніше Микола Кобринець підтримав вихід Росії з Ради Європи, назвавши це правильним рішенням.

У 2022 році на 67-му році помер російський кораблебудівник Олександр Бузаков, який виробляв ракетоносії для крилатих ракет Калібр.

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