У ніч на 2 червня РФ здійснила чергову масштабну ракетно-дронову атаку по території України. Під ударом опинилися одразу кілька міст, зокрема Київ, Дніпро, Запоріжжя та Харків, однак найбільше постраждала столиця.

Внаслідок обстрілів у різних районах фіксувалися руйнування цивільної інфраструктури, пожежі та пошкодження житлових і комерційних об’єктів.

Київ під ударом: найбільші руйнування та наслідки атаки

Найсерйозніші пошкодження зафіксовані у Подільському районі Києва. За попередніми даними, російська ракета влучила поблизу дев’ятиповерхового житлового будинку, що спричинило обвал верхніх поверхів.

Крім того, у столиці виникла пожежа на території одного з навчальних закладів. Загалом у щонайменше семи районах Києва пошкоджено житлові будинки, автозаправні станції та офісні приміщення, включно з бізнес-центром.

Автосалон Zeekr у Києві після атаки: що відомо про наслідки

Окремо постраждав автосалон преміальних електромобілів Zeekr у Києві, розташований на Подолі. Внаслідок пожежі було знищено частину будівлі та кілька автомобілів, що перебували в салоні.

Після російської атаки автосалон Zeekr у Києві призупиняє роботу. Про це повідомив офіційний дистриб’ютор бренду в Україні. Також було оприлюднено кадри зруйнованого приміщення, на яких видно значні пошкодження, хоча частина автомобілів уціліла.

Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила масштаб руйнувань та показала наслідки пожежі, спричиненої обстрілом.

Таким чином, автосалон Zeekr у Києві після атаки опинився серед об’єктів, що зазнали серйозних втрат, а його робота тимчасово зупинена.

Що відомо про бренд Zeekr

Zeekr — це відносно новий китайський бренд преміальних електромобілів, створений у 2021 році в межах холдингу Geely Holding Group.

Компанія позиціонує себе як конкурент Tesla та інших виробників електрокарів преміумкласу, поєднуючи сучасні технології, високий рівень безпеки та футуристичний дизайн.

Назва Zeekr походить від поєднання терміна Generation Z та слова “geek”, що підкреслює орієнтацію бренду на цифрові технології та сучасну аудиторію.

