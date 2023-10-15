Новий пакет військової допомоги для Ізраїлю та України коштуватиме понад $2 млрд – Білий дім

У неділю, 15 жовтня, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України коштуватиме понад $2 млрд.

Як повідомляє The Guardian, в інтерв’ю Face the Nation на CBS Салліван сказав, що цього тижня Джо Байден проведе переговори з Конгресом США щодо необхідності схвалення пакета.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Білий дім і законодавці в Конгресі США активно обговорюють можливість об’єднати в один запит допомогу Ізраїлю з додатковим фінансуванням для України.

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Повідомлялося, що таку стратегію запропонували представники Демократичної та Республіканської партій у Конгресі, які підтримують Україну.

Вони вважають, що це допоможе забезпечити додаткове фінансування Києва попри протидію з боку деяких республіканців у Палаті представників та Сенаті.

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