США готові перекинути 2 тис. військових на підтримку Ізраїлю – WSJ
Міністерство оборони США обрало близько 2 тисяч військовослужбовців для потенційного розгортання на підтримку Ізраїлю.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерело в Пентагоні.
Зазначається, що перед військовими поставлено завдання з консультування та медичної підтримки. Участь американських солдатів у можливих бойових діях не передбачається, піхоту в стан готовності не приводили.
Наразі війська дислоковані як на Близькому Сході, так і за його межами, зокрема в Європі. Як зазначає WSJ, залишається незрозумілим, за яких обставин і де США могли б розмістити війська, але рішення Пентагону свідчить про те, що адміністрація Джо Байдена готується підтримати ізраїльську армію в разі наземної операції в секторі Гази.
До слова, раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати можуть допомагати як Україні, так і Ізраїлю в боротьбі за незалежність.
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