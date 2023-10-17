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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

США готові перекинути 2 тис. військових на підтримку Ізраїлю – WSJ

Ізраїль
Фото: Depositphotos

Міністерство оборони США обрало близько 2 тисяч військовослужбовців для потенційного розгортання на підтримку Ізраїлю.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерело в Пентагоні.

Зазначається, що перед військовими поставлено завдання з консультування та медичної підтримки. Участь американських солдатів у можливих бойових діях не передбачається, піхоту в стан готовності не приводили.

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Наразі війська дислоковані як на Близькому Сході, так і за його межами, зокрема в Європі. Як зазначає WSJ, залишається незрозумілим, за яких обставин і де США могли б розмістити війська, але рішення Пентагону свідчить про те, що адміністрація Джо Байдена готується підтримати ізраїльську армію в разі наземної операції в секторі Гази.

До слова, раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати можуть допомагати як Україні, так і Ізраїлю в боротьбі за незалежність.

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Пентагон, США
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