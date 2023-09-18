ЄС може оголосити 12-й пакет санкцій проти Росії вже у жовтні: Bloomberg дізнався подробиці

Європейський Союз готує 12-й пакет санкцій через війну Росії проти України.

Нові обмеження можуть бути представлені у першій половині жовтня, або їх оголосять під час саміту ЄС-США, запланованого на наступний місяць, дату якого наразі не встановлено.

Як повідомляє Bloomberg, санкції, ймовірно, включатимуть рішення використовувати прибуток, отриманий від заморожених активів центрального банку РФ, для допомоги Києву.

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За даними джерел видання, група країн-членів, зокрема Польща та країни Балтії, закликають запровадити додаткові санкції щодо російського скрапленого природного газу та IT-послуг.

Також група країн пропонує запровадити обмеження на ядерний сектор Росії. Але ці спроби вже неодноразово зустрічали опір, оскільки проти них виступає надто багато держав-членів.

Нові санкції, ймовірно, включатимуть версію ЄС майбутньої заборони G7 на російські алмази.

Механізм G7 спрямований на відстеження дорогоцінного каміння через кордони, а також на запровадження прямої заборони на покупки з 1 січня та непрямої заборони, яка діятиме поступово.

Крім цього, до нового пакету санкцій можуть включити кроки з обмеження можливості Росії обійти санкції ЄС через треті країни, такі як Об’єднані Арабські Емірати та Туреччина.

У рамках обговорень комісія найближчими тижнями висуне пропозиції щодо запровадження податку на непередбачені доходи від заморожених активів російського центрального банку, які генеруються в клірингових палатах, незважаючи на протидію з боку Європейського центрального банку.

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