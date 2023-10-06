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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зеленський привідкрив зміст 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

В Європейському союзі розробляють 12-й пакет санкцій проти Росії, який буде включати обмеження щодо керівництва російського Газпрому та ядерної галузі Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресбрифінгу за підсумками саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.

– 12-й пакет санкцій рухається повільніше, на жаль. Кожен крок вимагає зусиль. Ми над цим працюємо, намагаємося об’єднувати зусилля. 12-й пакет складний, має гучні питання щодо санкцій, керівництва Газпрому, ядерної галузі Росії, – сказав він.

Глава держави додав, що наразі узгодження нового санкційного пакета включає чимало викликів, але щоденна робота дасть бажаний та справедливий результат.

Зараз дивляться

Раніше український лідер заявляв, що в запровадженні Європейським Союзом санкцій проти Росії спостерігається пауза, яка занадто затягнулась.

Крім того, за даними американського інформагентства Bloomberg, в 12-й санкційний пакет ЄС проти РФ може бути затверджений у першій половині жовтня, або вже на саміті США-ЄС, який запланований на кінець місяця.

Разом з тим, глава українського МЗС Дмитро Кулеба раніше вказував, що у новому пакеті Європейському союзу слід зосередитись на обмеженнях проти оборонної промисловості країни-агресора та обходу чинних санкцій.

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Зеленський привідкрив зміст 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Джерело: Офіс президента
ЄС, Війна в Україні, Володимир Зеленський, санкції, Санкції проти Росії
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