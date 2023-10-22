Викликають для звірки даних, а назад вже не випускають. У РФ щомісяця мобілізують 20 тис. людей
У Росії щомісяця мобілізують понад 20 тис. осіб для війни в Україні. Втім всі вони без патріотизму, мотивації та якісної підготовки.
Про це розповів в інтерв’ю Еспресо представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
– Понад 20 тисяч на місяць продовжують залучатись в різний спосіб. Це рекрутинг і серед ув’язнених, і серед боржників, якихось неблагонадійних категорій населення. Про добровольців там мова не йде. Мобілізація строковиків планово триває. Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють, – розповів Юсов.
За його словами, російське командування часто практикує “примусове підписання контракту” із колишніми військовослужбовцями.
– Коли начебто викликають на звірку у військкомат, кладуть контракт і в принципі назад людина не виходить, бо інакше йому погрожують вже якимось кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті. І от так частина опиняється на фронті, – додав представник ГУР
Він зазначив, що через це говорити про мотивацію цих людей, з точки зору ідеології, з точки зору любові до їхньої батьківщини не доводиться, особливо, коли мова йде про депресивні регіони.
Також Кремль віддає перевагу прихованій мобілізації й уникає масового залучення до бойових дій населення європейської частини РФ.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук