Вызывают для сверки данных, а обратно уже не выпускают. В РФ ежемесячно мобилизуют 20 тыс. человек

В России ежемесячно мобилизуют более 20 тыс. человек для войны в Украине. Впрочем, все они без патриотизма, мотивации и качественной подготовки.

Об этом рассказал в интервью Еспресо представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

– Более 20 тысяч в месяц продолжают привлекаться различными способами. Это рекрутинг и среди заключенных, и среди должников, каких-то неблагонадежных категорий населения. О добровольцах там речь не идет. Мобилизация срочников планово продолжается. Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплаты или, если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают, – рассказал Юсов.

По его словам, российское командование часто практикует “принудительное подписание контракта” с бывшими военнослужащими.

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– Когда вроде бы вызывают на сверку в военкомат, кладут контракт и в принципе обратно человек не выходит, иначе ему угрожают уже каким-то уголовным преследованием или другими проблемами в жизни. И вот так часть оказывается на фронте, – добавил представитель ГУР

Он отметил, что из-за этого говорить о мотивации этих людей, с точки зрения идеологии, с точки зрения любви к их родине не приходится, особенно, когда речь идет о депрессивных регионах.

Также Кремль предпочитает скрытую мобилизацию и избегает массового привлечения к боевым действиям населения европейской части РФ.

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