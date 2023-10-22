Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Это не страшно, все так делают: оккупант изнасиловал беременную девушку на глазах матери — доклад ООН
В Чернигове суд постановил отобрать дочь у самой старшей матери Украины
Снега пока не будет: в выходные в Украине прогнозируют до +30
Возросло количество раненых в результате удара по терминалу Новой почты в Харьковской области
Взрывы в Кривом Роге и Сумах: главные события ночи 19 октября
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Вызывают для сверки данных, а обратно уже не выпускают. В РФ ежемесячно мобилизуют 20 тыс. человек

мобілізація в РФ
Фото: Getty Images

В России ежемесячно мобилизуют более 20 тыс. человек для войны в Украине. Впрочем, все они без патриотизма, мотивации и качественной подготовки.

Об этом рассказал в интервью Еспресо представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

– Более 20 тысяч в месяц продолжают привлекаться различными способами. Это рекрутинг и среди заключенных, и среди должников, каких-то неблагонадежных категорий населения. О добровольцах там речь не идет. Мобилизация срочников планово продолжается. Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплаты или, если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают, – рассказал Юсов.

По его словам, российское командование часто практикует “принудительное подписание контракта” с бывшими военнослужащими.

Сейчас смотрят

– Когда вроде бы вызывают на сверку в военкомат, кладут контракт и в принципе обратно человек не выходит, иначе ему угрожают уже каким-то уголовным преследованием или другими проблемами в жизни. И вот так часть оказывается на фронте, – добавил представитель ГУР

Он отметил, что из-за этого говорить о мотивации этих людей, с точки зрения идеологии, с точки зрения любви к их родине не приходится, особенно, когда речь идет о депрессивных регионах.

Также Кремль предпочитает скрытую мобилизацию и избегает массового привлечения к боевым действиям населения европейской части РФ.

Читайте также
За сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов и 56 единиц тяжелой техники — Генштаб
війна

Андрій Юсов, Армия России, Война в Украине, мобілізація, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Нужна ротация, лечение, замена: ГУР о необходимости мобилизации в Украине
Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Возле Бахмута пограничники ликвидировали российскую пехоту из гранатомета: обнародовано видео
Вызывают для сверки данных, а обратно уже не выпускают. В РФ ежемесячно мобилизуют 20 тыс. человек
В последние секунды жизни сортировали гуманитарную помощь: Новая почта показала момент попадания ракеты в терминал
Вызывают для сверки данных, а обратно уже не выпускают. В РФ ежемесячно мобилизуют 20 тыс. человек
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Обстріл Харківщини
Удар С-300 по Новой почте под Харьковом: количество раненых возросло до 17 человек
Удар по Новій пошті на Харківщині

Загрузка

Игры
Видео
Гасили окурки об руку так, что я видел свою кость! История парня, пережившего плен

О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.

Елена Ровенчук
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Вызывают для сверки данных, а обратно уже не выпускают. В РФ ежемесячно мобилизуют 20 тыс. человек
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Вызывают для сверки данных, а обратно уже не выпускают. В РФ ежемесячно мобилизуют 20 тыс. человек
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Вызывают для сверки данных, а обратно уже не выпускают. В РФ ежемесячно мобилизуют 20 тыс. человек
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Вызывают для сверки данных, а обратно уже не выпускают. В РФ ежемесячно мобилизуют 20 тыс. человек
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь