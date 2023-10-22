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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ізраїль посилив атаки на північ Гази, а в ООН заявляють про катастрофічну ситуацію

сектор Гази Ізраїль, війна в Ізраїлі
Фото: Getty Images

Влада Ізраїлю заявила, що посилює атаки на північ Гази, попередивши, що кожен, хто залишиться, ризикує вважатися “спільником терористичної організації”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також попередив, що якщо Хезболла вирішить відкрити другий фронт, вона буде знищена “з такою силою, яку навіть не може собі уявити”.

— І наслідки для (Хезболли) і для держави Ліван будуть руйнівними, але ми готові до будь-якого сценарію, – сказав Нетаньяху під час візиту до військ на півночі країни в неділю.

За даними Палестинського міністерства здоров’я, з часу нападу ХАМАС на Ізраїль та відповіді на неї загинули 4 741 палестинець. Також повідомляється про поранення майже 16 тис. осіб. З іншого боку, в результаті нападу загинули понад 1,4 тис. ізраїльтян, переважно цивільних осіб.

Зараз дивляться

У неділю в Газу з Єгипту було допущено другий гуманітарний вантаж, але голова ВПП ООН попередила, що гуманітарна ситуація для 2,3 млн людей, які зараз перебувають у пастці в анклаві, є катастрофічною. Видання Associated Press повідомляло, що у секторі Гази люди голодують і п’ють брудну воду, а деякі лікарі змушені використовувати оцет як анестезію та оперувати швейними голками.

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Тим часом Ізраїль готується до наземного вторгнення в сектор Гази. Напередодні Нетаньягу скликав свій кабінет, щоб обговорити відправку військ через кордон. Деякі ізраїльські союзники, чиї громадяни утримуються в Газі, а також родичі деяких заручників наполягають на відтермінуванні військових дій.

Вони побоюються, що як тільки ХАМАС та ізраїльські війська зійдуться віч-на-віч, переговори про звільнення заручників проваляться. Звільнення двох американців у п’ятницю породило надію на те, що й інші зможуть повернутися додому.

За даними ЦАХАЛ, бойовики ХАМАС утримують у заручниках 212 осіб. Водночас, речник армії Ізраїлю зауважив, що дані не є остаточними, адже триває встановлення інформації про інших зниклих безвісти.

Телеканал CNN стверджує, що уряд США “натиснув” на Ізраїль, щоб той відклав свою наземну операцію у секторі Гази, щоб дати можливість звільнити більше заручників ХАМАСу і доставити допомогу в Газу.

Чергове загострення на Близькому Сході розпочалося з атаки бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. Тоді, за даними влади Ізраїлю, загинули 1,4 тис. осіб в країні. Він також спричинив дипломатичні розбіжності і протести по всьому світу.

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Джерело: CNN, The Guardian, AP News
Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Палестина, Сектор Газа
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