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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Сім’ї були спалені живцем в останніх обіймах. Блінкен закликав ООН засудити атаку ХАМАС

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН закликав засудити напад ХАМАС на Ізраїль.

Про це йдеться на сайті Держдепу США.

Блінкен наголосив, що всі країни визнають право і навіть обов’язок захищатися від тероризму.

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– Немовлят пронизували кулями. Молодих людей вистежували й розстрілювали з радістю. Людям відрубували голови. Сім’ї були спалені живцем в останніх обіймах. Батьків страчували на очах у дітей, а дітей на очах у батьків. Багато заручників в Газі. Ми повинні запитати – дійсно повинні запитати – де обурення? Де відраза? Де відторгнення? Де явне засудження цих жахів? – сказав він.

Очільник Держдепу додав, що країни повинні підтвердити право будь-якої нації захищати себе і не допустити повторення подібного жаху. За його словами, жоден член Радбезу не може миритися з убивством свого народу.

– І ця Рада зобов’язана засуджувати держави-члени, які озброюють, фінансують і тренують ХАМАС або будь-яку іншу терористичну групу, що здійснює такі жахливі акти, – наголосив він.

Блінкен нагадав, що серед більш ніж 1400 осіб, убитих терористами 7 жовтня, були громадяни з понад 30 країн-членів ООН, зокрема й громадяни країн-членів Радбезу.

Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що від початку масштабного терористичного акту Ізраїль залишили 3,5 тис. українців, з яких близько 520 вилетіли з країни евакуаційними рейсами.

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Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Ентоні Блінкен, ООН, США
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