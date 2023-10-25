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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ердоган не вважає ХАМАС терористичною організацією і скасував поїздку до Ізраїлю

Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, коментуючи події на Близькому Сході, повідомив, що у нього були плани поїхати до Ізраїлю, та довелося відмовитися від них.

– У нас немає проблем з державою Ізраїль, але ми ніколи не схвалювали звірства, скоєні Ізраїлем, і його стиль діяльності як організації, а не держави, і не будемо, – заявив він на засіданні Партії справедливості та розвитку, яку очолює.

Лідер Туреччини вважає, що “майже половина тих, хто загинув під час атак Ізраїлю на сектор Гази – діти”, водночас ХАМАС називає не терористичною організацією, а “групою визволителів і моджахедів, які борються за захист своїх земель та громадян”.

– Коли сили, на які вони покладаються сьогодні, завтра зникнуть, перше місце, де ізраїльський народ шукатиме довіри та милосердя, буде Туреччина, як і 500 років тому, – зауважив Ердоган.

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Він також закликав “чинити тиск на уряд Нетаньягу, щоб повернути державу Ізраїль до здорового глузду”, виступивши в ролі так званого миротворця, і запропонував організувати “міжнародну палестино-ізраїльську мирну конференцію”.

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Місяць тому президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив незгоду з “негативним ставленням” світових лідерів до президента Росії Володимира Путіна у зв’язку з вторгненням в Україну.

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Джерело: Anadolu
Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Палестина, Реджеп Ердоган, Сектор Газа, Туреччина
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