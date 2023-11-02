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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

ХАМАС не зможе керувати сектором Гази в майбутньому – Білий дім

ХАМАС не зможе керувати сектором Гази в майбутньому – Білий дім
Фото: Getty Images

У Білому домі вважають, що палестинську терористичну організацію ХАМАС не слід у майбутньому залучати до керівництва сектором Гази.

Про це заявив представник адміністрації президента США з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Він зазначив, що після того, як 7 жовтня ХАМАС знищив 1,4 тис. осіб на півдні Ізраїлю, переважно мирних жителів, поставити його керувати регіоном буде неправильно.

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– Ми вважаємо, що ХАМАС не може бути майбутнім урядом у Газі. Вони не можуть… Що буде після конфлікту, у нас поки що немає відповідей, але ми працюємо з нашими партнерами в регіоні, щоб вивчити, який вигляд може і має мати управління в Газі, – сказав Кірбі.

Також на тлі того, як регіон готується до потенційної кризи біженців серед мешканців сектору Гази, Кірбі заявив, що Сполучені Штати не підтримують ідею постійного розселення мирних мешканців за межами сектору Гази, який перебуває під управлінням ХАМАС.

У зв’язку зі зростанням кількості жертв серед мирного населення в Газі під час війни між Ізраїлем і ХАМАС представник Білого дому додав, що Вашингтон не вважає, що зараз настав час для загального припинення вогню, проте гуманітарні паузи в бойових діях необхідні.

За даними міністерства охорони здоров’я Гази, із 7 жовтня внаслідок ізраїльських ударів загинули щонайменше 8 796 палестинців, які проживають у вузькому прибережному анклаві, зокрема 3 648 дітей.

Раніше інформагентство Bloomberg із посиланням на джерела писало, що США та Ізраїль обговорюють майбутнє сектору Гази після знищення ХАМАСу.

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Джерело: Reuters
Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Джон Кірбі, Сектор Газа, США
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