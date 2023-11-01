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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

США та Ізраїль обговорюють майбутнє сектора Гази після знищення ХАМАСу

сектор Гази
Фото: Getty Images

США та Ізраїль вивчають варіанти майбутнього сектора Гази, якщо ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

За їхніми словами, ці розмови були викликані необхідністю терміново розробити план щодо майбутнього Гази, оскільки ЦАХАЛ розпочав наземне вторгнення.

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Один з варіантів, що розглядається, охоплює можливість створення багатонаціональних сил, до складу яких можуть увійти американські війська.

Другий варіант передбачає створення миротворчих сил за зразком тих, що здійснюють нагляд за виконанням мирного договору між Єгиптом та Ізраїлем 1979 року.

Окрім того, США та Ізраїль думають про тимчасовий нагляд за Газою з боку ООН.

Співрозмовники Bloomberg підкреслили, що переговори все ще перебувають на ранній стадії і багато що може змінитися. Деякі американські чиновники вважають ці варіанти передчасними або малоймовірними.

– Ми не можемо допустити повернення до статус-кво, коли Газою керує ХАМАС… Ми також не можемо допустити – і ізраїльтяни самі починають з цієї пропозиції – щоб Ізраїль керував або контролював Газу. Між цими двома точками є безліч можливих перестановок, які ми зараз дуже уважно розглядаємо, як і інші країни, – сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Ізраїльські офіційні особи неодноразово заявляли, що Ізраїль не має наміру окупувати Газу, але вважає неприйнятним продовження правління ХАМАСу після нападу 7 жовтня, в результаті якого угруповання вбило 1 400 ізраїльтян і взяло в заручники понад 200 осіб.

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Агентство вказує, що усі варіанти становлять політичну небезпеку для президента США Джо Байдена та інших країн. Байден вважає, що піддавати небезпеці навіть невеликий контингент американських військ може бути політично ризиковано, сказала особа, знайома з його думкою. Поки що США не близькі до ухвалення такого рішення, додало джерело.

Крім того, ще не ясно, чи можуть арабські країни бути зацікавлені в участі, сказав інший співрозмовник.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт про надання пакету допомоги лише Ізраїлю, без коштів для України.

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Джерело: Bloomberg
Війна в Ізраїлі, Сектор Газа, США
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