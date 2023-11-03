Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України
У четвер, 2 листопада, Палата представників США ухвалила законопроєкт про $14,3 млрд військової допомоги Ізраїлю. Він не передбачає коштів для України.
Про це повідомляє The New York Times.
Члени Палати підтримали законопроєкт 226 голосами проти 196. Це рідкість для пакету допомоги Ізраїлю, який зазвичай користується широкою двопартійною підтримкою.
– Основна частина коштів, передбачених у законопроєкті, піде на допомогу Ізраїлю в поповненні та нарощуванні його озброєння, включно з 4 мільярдами доларів на системи ПРО Залізний купол і Праща Давида. Він також передбачає 200 мільйонів доларів на захист американського персоналу та евакуацію громадян США. Це не включає гуманітарну допомогу для Гази, про яку просив президент Джо Байден, і яку багато демократів вважають критично важливою, – йдеться у повідомленні.
Сенатор Чак Шумер, демократ від штату Нью-Йорк, заявив у своїй промові перед голосуванням у Палаті представників, що Сенат взагалі не буде розглядати ухвалений, а натомість розробить власний двопартійний законопроект, який міститиме допомогу Ізраїлю та Україні, а також гуманітарну допомогу для Гази.
Раніше у Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт про надання пакету допомоги лише Ізраїлю, без коштів для України.
Завантаження
Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.Олег Корнієнко