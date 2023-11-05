США погодять подальшу фінансову підтримку України, попри внутрішні дебати – Подоляк

Сполучені Штати Америки вийдуть на спільне рішення про подальшу фінансову підтримку України, попри дебати між демократами та республіканцями.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

На його думку, події в Україні – це важливий фактор внутрішньої політики, тому партії дискусією хочуть отримати додаткову увагу.

Зараз дивляться

– Спокійно ставимося до дискусії. Не сумніваємося в тому, що буде підтримка, і будуть проголосовані великі грошові пакети разом з допомогою Ізраїлю, – стверджує радник глави Офісу президента.

На думку Подоляка, немає жодної кризової ситуації в зазначених дискусіях, тому що повномасштабна війна в Україні є дуже важливою історією для США. Він зазначив, що йдеться про війну щодо лідерства у глобальному аспекті.

– Це просто внутрішньополітична дискусія, яка якось впливає на швидкість прийняття рішень. Я спокійно ставлюся до дискусії між демократами та республіканцями, бо вони однозначно вийдуть на компліментарне для України рішення, – переконаний Подоляк.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.