Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
На Запорізькому напрямку РФ вдарила Іскандером по особовому складу 128 бригади: загинули військові
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
Терміново
Вибухи в Дніпропетровській області: є влучання та збиті ракети
На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета
Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

США погодять подальшу фінансову підтримку України, попри внутрішні дебати – Подоляк

США погодять подальшу фінансову підтримку України, попри внутрішні дебати – Подоляк
Фото: Офіс президента

Сполучені Штати Америки вийдуть на спільне рішення про подальшу фінансову підтримку України, попри дебати між демократами та республіканцями.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

На його думку, події в Україні – це важливий фактор внутрішньої політики, тому партії дискусією хочуть отримати додаткову увагу.

Зараз дивляться

– Спокійно ставимося до дискусії. Не сумніваємося в тому, що буде підтримка, і будуть проголосовані великі грошові пакети разом з допомогою Ізраїлю, – стверджує радник глави Офісу президента.

На думку Подоляка, немає жодної кризової ситуації в зазначених дискусіях, тому що повномасштабна війна в Україні є дуже важливою історією для США. Він зазначив, що йдеться про війну щодо лідерства у глобальному аспекті.

– Це просто внутрішньополітична дискусія, яка якось впливає на швидкість прийняття рішень. Я спокійно ставлюся до дискусії між демократами та республіканцями, бо вони однозначно вийдуть на компліментарне для України рішення, – переконаний Подоляк.

Читайте також
Ніхто не тисне з лідерів ЄС чи США: Зеленський про можливість перемовин з РФ
Володимир Зеленський

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, Михайло Подоляк, Офіс президента, США, Україна-США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів – Зеленський
зеленський
Поблизу Кривого Рогу окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури: що відомо
вибух
Побиття, погрози, струм. Полковнику ФСБ РФ повідомили про підозру за катування цивільних
Полон
Ураження ракетоносія РФ на заводі в Керчі стало унікальною операцією в історії – Defense Express
Вибух у Керчі - вражений корабель Аскольд
Військовий облік на підприємстві 2023: експерт розповів, як проводиться та що відомо
Війна

Завантаження

Ігри
Відео
Від стрільців до кухарів: стартувала рекрутингова кампанія від полку Азов

Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.

Василь Саф’янюк
Заява Борреля про Україну | Військкома судять за корупцію | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
США погодять подальшу фінансову підтримку України, попри внутрішні дебати – Подоляк
Нова тактика РФ | Херсонець зливав дані росіянам | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
США погодять подальшу фінансову підтримку України, попри внутрішні дебати – Подоляк
Вперше за 25 років Кулеба зустрівся з… | Ідеолога “МНР” засудили | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
США погодять подальшу фінансову підтримку України, попри внутрішні дебати – Подоляк
Командира 128 ОГШБр відсторонили | Кадри знищеного ракетоносія РФ | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
США погодять подальшу фінансову підтримку України, попри внутрішні дебати – Подоляк
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь