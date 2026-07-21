У Києві не запроваджуватимуть тариф на воду на рівні майже 90 грн за куб. Міська влада не погодила відповідні розрахунки, які подав Київводоканал.

Тариф на воду Київ

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.

Цей тариф Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила ще у 2024 році.

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За розрахунками міської влади, для родини з трьох осіб плата за холодну воду може зрости приблизно на 200–300 грн на місяць залежно від обсягів споживання.

Раніше у Київводоканалі у відповідь на запит РБК-Україна заявили, що економічно обґрунтована вартість централізованого водопостачання та водовідведення становить 88,90 грн за кубометр. Зокрема, водопостачання пропонували оцінити у 50,69 грн, а водовідведення — у 38,21 грн за кубометр.

У Київводоканалі пояснювали необхідність перегляду тарифів значним зростанням витрат. Зокрема, порівняно з 2022 роком утричі подорожчала електроенергія, більш ніж удвічі — пальне, а ціни на окремі реагенти для очищення води зросли майже втричі.

Крім того, підприємство витрачає більше коштів на ремонт зношених мереж, відновлення інфраструктури після російських атак і підвищення зарплат працівникам.

Однак у КМВА наголосили, що цей тариф наразі не застосовуватиметься, оскільки місто його не погодило.

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