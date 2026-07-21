У Запоріжжі пролунали вибухи – керовані авіабомби ударили по житлових кварталах обласного центру.

Вибухи у Запоріжжі 21 липня: що відомо

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.

За його словами, РФ спрямувала по житлових кварталах обласного центру керовані авіабомби. Внаслідок цього одна людина загинула, одна – поранена.

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Є пошкодження будинків та нежитлових приміщень. Виникли пожежі.

Нагадаємо, що 21 липня Росія здійснила атаку на Запоріжжя керованими авіабомбами (КАБами). Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Також було зруйновано та пошкоджено житлові та нежитлові будівлі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 609-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Федоров

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