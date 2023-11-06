Війна в Ізраїлі: Блінкен відвідав Ірак та прибув до Туреччини

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відвідав Ірак, після чого прибув до Туреччини.

Як повідомляє CNN, Блінкен зустрівся з прем’єр-міністром Іраку Мохаммедом Шиа ас-Судані в Багдаді.

Також він відвідав посольство США, де провів брифінг щодо загрози об’єктам Сполучених Штатів, на якому, під час своєї промови, наголосив на важливості не допустити розширення конфлікту на Близькому Сході, зазначивши, що США готові відповідати на будь-які загрози.

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– Нам потрібно й надалі не допускати ескалації цього конфлікту, його поширення на інші території та інші театри. США відповіли, і ми продовжуватимемо відповідати на атаки проксі Ірану, щоб захистити наш персонал у регіоні, персонал, який перебуває тут, в Іраку та Сирії, щоб допомогти запобігти відродженню ІДІЛ. Ми зробимо все необхідне, щоб стримувати і, як я вже сказав, відповідати на будь-які атаки, – сказав він.

Щодо зустрічі з прем’єром Іраку, то Блінкен сказав, що його дискусія була “хорошою” та “продуктивною”.

Держсекретар додав, що він чітко дав зрозуміти, що напади підтримуваних Іраном збройних формувань на персонал США є абсолютно неприйнятними.

Блінкен та прем’єр Іраку також обговорили забезпечення того, щоб конфлікт у секторі Гази не поширився.

Візит до Туреччини

З Іраку Блінкен вирушив до Туреччини, для чергової дипломатичної зустрічі. Це його остання зупинка в регіоні перед поїздкою до Азії.

Очікується, що він зустрінеться з турецькими офіційними особами, щоб обговорити війну Ізраїлю та ХАМАС.

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