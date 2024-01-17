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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Пожежа та відключення світла під Бєлгородом: у РФ скаржаться на ракетно-дронову атаку

дрон бпла
Фото: Pixabay

17 січня в Міноборони Росії поскаржились на ракетно-дронову атаку в Бєлгородській області.

Там заявляють, що протиповітряній обороні довелось працювати двічі – уночі та ближче до ранку.

Нічна атака

Спершу, переконують у російському оборонному відомстві, ППО працювала близько 02:40 за місцевим часом.

Зараз дивляться

Тоді над Бєлгородською областю буцімто знищили сім ракет (як стверджують росіяни – із РСЗВ Вільха) та чотири безпілотники.

Уранці над територією області вже нібито було знищено чотири реактивні снаряди (як наполягають у Міноборони РФ – із RM-70 Вампір) та перехоплено два дрони.

Що відомо про наслідки

У Бєлгородському районі, заявляє губернатор В’ячеслав Гладков, пошкоджені вікна в кількох житлових будинках, спалахнула господарська споруда.

В одному із селищ сталося відключення електрики. Крім того, туди попрямували пожежники.

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Джерело: Міноборони РФ, В’ячеслав Гладков

Бєлгород, Безпілотники, Дрони, Міноборони РФ
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