Пожежа та відключення світла під Бєлгородом: у РФ скаржаться на ракетно-дронову атаку
17 січня в Міноборони Росії поскаржились на ракетно-дронову атаку в Бєлгородській області.
Там заявляють, що протиповітряній обороні довелось працювати двічі – уночі та ближче до ранку.
Нічна атака
Спершу, переконують у російському оборонному відомстві, ППО працювала близько 02:40 за місцевим часом.
Тоді над Бєлгородською областю буцімто знищили сім ракет (як стверджують росіяни – із РСЗВ Вільха) та чотири безпілотники.
Уранці над територією області вже нібито було знищено чотири реактивні снаряди (як наполягають у Міноборони РФ – із RM-70 Вампір) та перехоплено два дрони.
Що відомо про наслідки
У Бєлгородському районі, заявляє губернатор В’ячеслав Гладков, пошкоджені вікна в кількох житлових будинках, спалахнула господарська споруда.
В одному із селищ сталося відключення електрики. Крім того, туди попрямували пожежники.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Міноборони РФ, В’ячеслав Гладков