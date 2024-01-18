Через війну в Україні: у британській розвідці заявили про ризик перегріву економіки РФ

Російській економіці загрожує перегрів через війну проти України.

За прогнозом розвідки Міноборони Великої Британії, імовірний ризик залишається, тому що Росія нарощує витрати на оборону коштом інших сфер.

Підвищення відсоткової ставки Центробанком

За останніми даними, Центробанк Росії підвищив відсоткову ставку на 1%, після чого нова позначка базової ставки сягнула 16%.

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Це вже п’яте підвищення з липня 2023 року, коли базова ставка була на рівні 6,5%.

Інфляція у РФ

І хоч підвищення ставки цього разу було меншим, ніж попередні, рівень інфляції у РФ до кінця 2023 року продовжив зростати.

Зокрема, у річному вимірі в листопаді йшлося про 7,5% проти 6,7% у жовтні.

Загалом інфляція на 2023 рік, за оцінками російської статистичної служби, становитиме 7,4%, що майже вдвічі перевищує мету Центробанку.

Перспективи для російської економіки

За прогнозом розвідників Міноборони Великої Британії, війна проти України, очевидно, негативно позначиться на перспективах економіки РФ.

– Імпорт перевищував експорт, що, імовірно, сприяло знеціненню рубля з початку війни. Це, очевидно, й спричинило інфляцію, – наголошують британські розвідники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 694-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Ministry of Defence

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