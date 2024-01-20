Путін має програти: що пишуть іноЗМІ про Всесвітній економічний форум у Давосі

Цього тижня в Давосі на 54-му щорічному Всесвітньому економічному форумі зібралися світові лідери, керівники компаній, науковці, активісти та чимала кількість журналістів. Там можна було почути розмови на різні теми. Серед них – війни, що тривають в Європі та на Близькому Сході.

Що пишуть іноземні журналісти про підсумки Всесвітнього економічного форуму в Давосі – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Нагадування, що поставлено на карту

Війни в Україні та Ізраїлі спровокували особливу увагу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, попри те, що раніше там переважно обговорювали лише фінансові питання.

Зараз дивляться

Для України цьогорічна зустріч була потрібна не лише для зміцнення міжнародної підтримки на тлі повномасштабного вторгнення Росії, а й для нагадування світу, що поставлено на карту, якщо ця підтримка послабшає, пише американський журнал Time.

– Якщо хтось думає, що це тільки про нас, це тільки про Україну, то вони в корені помиляються. Можливі напрямки та навіть часові межі нової російської агресії за межі України стають усе більш очевидними, – сказав Зеленський у зверненні до присутніх на форумі.

Україні важче зберегти центр уваги

На відміну від минулого року, протягом якого світові лідери повторювали обіцянки підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, тепер стає важче зберегти колишній центр уваги, вважають журналісти видання Time.

Зокрема, поки є туманною перспектива отримання фінансової підтримки від США (де $61 млрд додаткової військової допомоги залишається на обговоренні в Конгресі) і Європейському Союзі (де пакет на суму $54 млрд затримується Угорщиною).

– Минулий рік ще був розквітом для України. Вони мали велику підтримку. Зараз ситуація більш розпорошена та сегментована. Минулого року між учасниками було, можливо, більше єдності, ніж цього року. Частково через сектор Гази, але міжнародна система дійсно розірвана на частини, – сказала генеральний секретар генеральний секретар всесвітнього руху Amnesty International Агнес Калламар.

У чому слабкість Заходу

У зверненні на Всесвітньому економічному форумі президент Володимир Зеленський визнав, що явна слабкість Заходу полягає в тому, що російська атомна промисловість досі не перебуває під глобальними санкціями, хоча диктатор Володимир Путін – єдиний терорист, який захопив атомну електростанцію.

– Має бути сильне рішення цього року, коли заморожені російські активи, суверенні та олігархічні, будуть спрямовані на захист від війни та відновлення України. Путін понад усе любить гроші. Чим більше мільярдів він і його олігархи, друзі та спільники втратять, тим більша ймовірність, що він пошкодує про початок цієї війни, – вважає глава держави.

Зеленський переконаний, що Путін має пошкодувати та програти. Україна прагне нарешті розвіяти думку про те, що глобальна єдність слабша за ненависть однієї людини. Українці можуть це зробити, наголосив президент.

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