Німеччина розробить новий план оборони вперше з часів Холодної війни

Німеччина має наміри розробити комплексний план оборони вперше з часів Холодної війни у період з 1946 року до кінця 1980-х років. Країна дійшла до відповідного рішення на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Про це заявив начальник штабу територіальної оборони Бундесверу, генерал-лейтенант Андре Бодеман. Він пояснив, що основні пункти плану охоплюватимуть стримування військ противника, якщо буде вторгнення в Німеччину.

Що буде в плані оборони Німеччини

Водночас відповідальні особи в Німеччині мають врахувати нові розроблення у військових діях, готуватися до атак по критичній інфраструктурі, дезінформації та кібератак. У плані врахують і те, що значна частина Бундесверу може знадобитися для захисту східного флангу НАТО.

Зараз дивляться

– Операційний план Німеччини базується на поточній ситуації з безпекою та загрозами загалом. Це має бути план, а не просто нездійсненна мрія. Має бути продумана концепція, що зрештою може спрацювати, – зазначив Бодеман.

За його словами, новий план буде засекреченим. Його планують створити за участі поліції, офіцерів цивільного захисту, науковців, працівників енергетичної й логістичної промисловості. План хочуть розробити до кінця березня 2024 року.

На думку Бодемана, одним з основних напрямків захисту має бути кіберпростір. Він прогнозує, що може бути поширення дезінформації, щоб вплинути на жителів і владу Німеччини. Ще один напрямок – це уникнення диверсій спецпідрозділів.

Джерело : Deutsche Welle

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