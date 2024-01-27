Орбан залишиться без головування: Шарль Мішель не піде з поста президента Євроради

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що не буде висувати свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту. Очільник Євроради планує і далі залишатися на своїй посаді.

Про це європейський політик написав 26 січня на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, оголошення про це рішення він оприлюднює заздалегідь, щоб у Євроради була ясність щодо його намірів та достатньо часу для підготовки “плавного інституційного переходу в інтересах Європи після європейських виборів”. Мішель очікує, що його наступника буде обрано перед першим пленарним засіданням нового складу Європарламенту.

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– Мій вибір викликав інтенсивну увагу ЗМІ та спекуляції. Я передбачав деякі з них, враховуючи безпрецедентний – дехто сказав би сміливий – характер мого підходу. Це також призвело до екстремальної реакції – не в Європейській раді, а за її межами – на перспективу балотування на європейських виборах, скорочення мого терміну перебування на посаді та збільшення мандата мого наступника на кілька місяців, – йдеться у повідомленні.

Європейський політик каже, що відкритий до критики та аргументів, але “особисті напади все більше переважають над фактичними аргументами”, що, за його словами, спотворює об’єктивний демократичний дискурс.

– Я не буду балотуватися на європейських виборах. Я з непохитною рішучістю присвячу всі свої зусилля моїм поточним обов’язкам, поки вони не закінчаться. Я завжди буду палким прихильником Європи, яка є демократичною, сильною, об’єднаною і господарем своєї долі. Наприкінці дії цього мандата я поміркую над характером і напрямом моїх майбутніх зобов’язань, – пояснив він.

Нагадаємо, про свої наміри балотуватися до Європарламенту Шарль Мішель оголосив у січні. Вибори до Європейського парламенту мали б відбутися за кілька місяців до того, як у Шарля Мішеля спливав би термін повноважень на посаді очільника Євроради.

Цей крок спричинив критику з боку низки європейських політиків, які вирішили, що політична кар’єра для Мішеля є важливішою, ніж доля Євросоюзу.

Ба більше, з’явилися побоювання, що посаду тимчасового виконувача обов’язків президента Євроради отримає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який єдиний серед країн ЄС має чітку антиукраїнську позицію. Це пов’язано із тим, що Угорщина головуватиме в Раді ЄС з липня по грудень 2024 року на ротаційній основі, тому у разі швидкого ухвалення особи на посаду очільника Євроради, її т. в. о. стає лідер країни, що головує в Раді ЄС.

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