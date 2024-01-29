Сайт Global Fire Power опублікував рейтинг армій світу 2024 на основі поточної доступної вогневої могутності. Такі рейтинги GFP публікує щорічно з 2016 року. Про те, на якому місці опинилася Україна і що це означає, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Рейтинг армій світу 2024: на якому місці Україна

У 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЗСУ займали в рейтингу GFP 25 сходинку. Минулого року рейтинг врахував вогневу міць української армії, яку вона наростила завдяки західним союзникам, що підняло нашу країну на 15 позицію. Однак у 2024 році потужність ЗСУ знизили до 18 місця серед 145 країн, які оцінюються в рейтингу.

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Індекс потужності, формула якого тримається в секреті, в ідеалі має прагнути до нуля. Показник України становить 0,2598.

Індекси інших країн для прикладу:

США (1 місце) – 0,0699;

Ізраїль (17 місце) – 0,2596;

Німеччина (19 місце) – 0,2847.

Рейтинг армій світу 2024 – лідери

Беззмінна четвірка рейтингу армій світу 2024 року виглядає так:

США; Росія; Китай; Індія.

У 2024 році до п’ятірки лідерів увійшла Південна Корея, посунувши Велику Британію.

У двадцятці приріст вогневої могутності цього року також показали:

Японія – 7 місце;

Туреччина – 8 місце;

Іран – 14 місце;

Ізраїль – 17 місце;

Німеччина – 19 місце;

Іспанія – 20 місце.

Ослаблення військової потужності, за версією GFP 2024 року, зафіксовано у таких країн із першої двадцятки:

Велика Британія – 6 місце;

Пакистан – 9 місце;

Франція – 11 місце;

Єгипет – 15 місце;

Україна – 18 місце.

– Наша унікальна формула дозволяє меншим, більш технологічно розвиненим країнам конкурувати з більшими, менш розвиненими державами, а для подальшого уточнення списку, який складається щороку, застосовуються спеціальні модифікатори у вигляді бонусів та штрафів, – йдеться на сайті GFP.

Автори рейтингу стверджують, що для оцінки бойових можливостей держави використовуються понад 60 окремих чинників конкретної країни з відкритих джерел за категоріями. Серед таких чинників, зокрема, кількість військових частин різних родів військ, фінансове становище країни, логістичні, демографічні і географічні чинники. Водночас ядерні потенціали не враховуються.

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