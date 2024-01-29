Вступ України до ЄС не може бути швидким – віцепрезидент Європарламенту
Україні необхідно виконати всі критерії для членства в ЄС, що стосуються, зокрема, верховенства закону та боротьби з корупцією, вважає віцепрезидент Європарламенту Ян-Крістоф Етьєн.
– Жодних поступок бути не повинно. Тому не може бути швидкого прийняття України, – сказав він в інтерв’ю Nordwest-Zeitung.
Водночас зауважив, що Євросоюз може зміцнити співпрацю з Україною для прискорення процесу.
Початок переговорів про членство України в ЄС
На саміті в Брюсселі в середині грудня ЄС вирішив почати переговори про вступ України та Молдови, що може зайняти роки.
Кілька днів тому у Брюсселі офіційно розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів про вступ України в Євросоюз.
Це означає оцінку відповідності українського законодавства нормам ЄС.
Переговорну рамку, яка визначатиме процедуру вступних переговорів з Україною, мають затвердити у березні 2024 року, коли Єврокомісія буде переглядати стан реформ в Україні. Йдеться насамперед про судову реформу та антикорупційну галузь.
Джерело: Nordwest-Zeitung