США мають виділити допомогу Україні, альтернатив немає – Зеленський і Гарріс у Мюнхені

У Сполучених Штатів є лише один план щодо подальшої підтримки України. Водночас офіційний Київ не розглядає альтернативу американській військовій допомозі.

Про це заявили президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Камала Гарріс під час спільної пресконференції в рамках Мюнхенської безпекової конференції.

Чи є у США план Б

У Гарріс запитали, чи є у США “план Б” на випадок, якщо Палата представників Конгресу не погодить виділення допомоги Україні.

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– У нас план тільки один план – А. Забезпечити Україні те, що необхідно. Я переконана, що за пакет додаткової допомоги проголосують. Впевнена, що є консенсус двох партій. Має бути наша відповідь – залишитися з друзями, – наголосила Камала Гарріс.

За словами віцепрезидента США, питання підтримки України залишається ключовим. Вона пояснила, що США стали глобальним лідером за принципами суверенітету та недоторканності кордонів, тому не можуть грати в політичні ігри.

Україна не розглядає альтернатив

– Ми дуже розраховуємо на позитивне рішення Конгресу. Для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо на сьогодні альтернативи, тому що розраховуємо на США як нашого стратегічного партнера, і що вони залишаться ним. Якщо ми говоримо про альтернативу – це значить, що це не стратегічний наш партнер. Ось чому я не розглядаю таку альтернативу, – сказав президент України.

На думку Зеленського, ухвалення пакета допомоги Україні в американському Конгресі ще недостатньо для перемоги, однак “це точно шлях вперед”. Він вважає, що потрібна велика робота союзників для шляху вперед.

Водночас глава держави стверджує, що не вважає зрадницькою позицією процес ухвалення законопроєкту в США. Проте він не вважає, що стратегічний партнер може дозволити собі не підтримати Україну.

Джерело : Офіс президента

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