РФ могла атакувати Україну ракетами X-69, щоб показати нове озброєння – ЗМІ

Під час масованого ракетного удару 7 лютого 2024 року Росія могла застосувати нову високоточну ракету Х-69.

Про це пише видання The War Zone.

Так, раніше один український військовий блогер опублікував у додатку Telegram фотографію, на якій нібито зображено уламки ракети Х-69 – на знімку видно одне із задніх оперень.

У X-акаунті @war_monitor_ua, що відстежує дії російської військової авіації, стверджується, що в ніч із 7 на 8 лютого по Україні було запущено три ракети Х-69, а також три ракети Х-59. З цих шести ракет п’ять було збито під час атак на Полтавську, Сумську та Миколаївську області.

I missed this, but apparently on 7 FEB 2024 Russia employed a Kh-69 ALCM for the first time. Originally offered as the Kh-59MK2, a heavily modernized Kh-59M derivative with DSMAC guidance, the concept evolved into the Kh-69 and was later offered as a standoff option for the Su-57 pic.twitter.com/Kvnzc126r1

— John Ridge ???????? ???????? (@John_A_Ridge) February 16, 2024