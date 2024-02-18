РФ могла атакувати Україну ракетами X-69, щоб показати нове озброєння – ЗМІ

Під час масованого ракетного удару 7 лютого 2024 року Росія могла застосувати нову високоточну ракету Х-69.

Про це пише видання The War Zone.

Так, раніше один український військовий блогер опублікував у додатку Telegram фотографію, на якій нібито зображено уламки ракети Х-69 – на знімку видно одне із задніх оперень.

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У X-акаунті @war_monitor_ua, що відстежує дії російської військової авіації, стверджується, що в ніч із 7 на 8 лютого по Україні було запущено три ракети Х-69, а також три ракети Х-59. З цих шести ракет п’ять було збито під час атак на Полтавську, Сумську та Миколаївську області.

I missed this, but apparently on 7 FEB 2024 Russia employed a Kh-69 ALCM for the first time. Originally offered as the Kh-59MK2, a heavily modernized Kh-59M derivative with DSMAC guidance, the concept evolved into the Kh-69 and was later offered as a standoff option for the Su-57 pic.twitter.com/Kvnzc126r1 — John Ridge ???????? ???????? (@John_A_Ridge) February 16, 2024

Варто зазначити, що хвостова частина Х-69 і Х-59 має ідентичний вигляд.

Якщо підтвердиться, що фрагмент ракети все ж належить Х-69, то її застосування в Україні вказує на готовність Росії використовувати нову бойову зброю.

У вересні 2023 року Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) повідомив, що Х-69 проходить льотні випробування, описавши її як крилату ракету, ймовірно, схожу на європейські ракети Storm Shadow або Taurus KEPD 350.

Що відомо про ракету Х-69

Крилата ракета Х-69 спочатку задумувалася під іншою назвою – Х-59МК2. Її розробила компанія Радуга, яка входить до складу російської корпорації Тактичне ракетне озброєння.

На момент своєї появи у 2009 році Х-59МК2 була дуже схожа на протикорабельну ракету Х-59МК. Основна відмінність – це система наведення. Активний радіолокаційний шукач замінили інерціальною навігаційною системою в поєднанні з GPS/ГЛОНАСС для поновлення даних на середніх курсах і електрооптичною цифровою системою кореляції зон сполучення (DSMAC) для підльоту до цілі.

Нову систему наведення запозичили у крилатої ракети Х-555.

Ймовірно Х-59МК2 насамперед призначалася для експорту. Але поки що немає інформації, чи зміг хтось купити цю ракету.

Але у 2015 році ракету Х-59МК2 переробили. Незмінною залишилася система наведення, а сама ракета отримала трапецієподібний коробчатий корпус. Планувалося ракету розміщувати в винищувачі п’ятого покоління Су-57.

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