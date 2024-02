РФ могла атаковать Украину ракетами X-69, чтобы показать новое вооружение — СМИ

Во время массированного ракетного удара 7 февраля 2024 года Россия могла применить новую высокоточную ракету Х-69.

Об этом пишет издание The War Zone.

Так, ранее один украинский военный блогер опубликовал в приложении Telegram фотографию, на которой якобы изображены обломки ракеты Х-69 — на снимке видно одно из задних оперений.

В X-аккаунте @war_monitor_ua, отслеживающем действия российской военной авиации, утверждается, что в ночь с 7 на 8 февраля по Украине были запущены три ракеты Х-69, а также три ракеты Х-59. Из этих шести ракет пять были сбиты во время атак на Полтавскую, Сумскую и Николаевскую области.

I missed this, but apparently on 7 FEB 2024 Russia employed a Kh-69 ALCM for the first time. Originally offered as the Kh-59MK2, a heavily modernized Kh-59M derivative with DSMAC guidance, the concept evolved into the Kh-69 and was later offered as a standoff option for the Su-57 pic.twitter.com/Kvnzc126r1

— John Ridge ???????? ???????? (@John_A_Ridge) February 16, 2024