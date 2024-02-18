РФ могла атаковать Украину ракетами X-69, чтобы показать новое вооружение — СМИ

Во время массированного ракетного удара 7 февраля 2024 года Россия могла применить новую высокоточную ракету Х-69.

Об этом пишет издание The War Zone.

Так, ранее один украинский военный блогер опубликовал в приложении Telegram фотографию, на которой якобы изображены обломки ракеты Х-69 — на снимке видно одно из задних оперений.

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В X-аккаунте @war_monitor_ua, отслеживающем действия российской военной авиации, утверждается, что в ночь с 7 на 8 февраля по Украине были запущены три ракеты Х-69, а также три ракеты Х-59. Из этих шести ракет пять были сбиты во время атак на Полтавскую, Сумскую и Николаевскую области.

I missed this, but apparently on 7 FEB 2024 Russia employed a Kh-69 ALCM for the first time. Originally offered as the Kh-59MK2, a heavily modernized Kh-59M derivative with DSMAC guidance, the concept evolved into the Kh-69 and was later offered as a standoff option for the Su-57 pic.twitter.com/Kvnzc126r1 — John Ridge ???????? ???????? (@John_A_Ridge) February 16, 2024

Стоит отметить, что хвостовая часть Х-69 и Х-59 выглядит идентично.

Если подтвердится, что фрагмент ракеты все же принадлежит Х-69, то ее применение в Украине указывает на растущую готовность России использовать новое боевое оружие.

В сентябре 2023 года Международный институт стратегических исследований (IISS) сообщил, что Х-69 проходит летные испытания, описав ее как крылатую ракету, вероятно, схожую с европейскими ракетами Storm Shadow или Taurus KEPD 350.

Что известно о ракете Х-69

Крылатая ракета Х-69 изначально задумывалась под другим названием — Х-59МК2. Ее разработала компания Радуга, которая входит в состав российской корпорации Тактическое ракетное вооружение.

На момент своего появления в 2009 году Х-59МК2 была очень похожа на противокорабельную ракету Х-59МК. Основное отличие — это система наведения. Активный радиолокационный искатель заменили инерциальной навигационной системой в сочетании с GPS/ГЛОНАСС для обновления данных на средних курсах и электрооптической цифровой системой корреляции зон сопряжения (DSMAC) для подлета к цели.

Новую систему наведения позаимствовали у крылатой ракеты Х-555.

Вероятно Х-59МК2 в первую очередь предназначалась для экспорта. Но пока нет информации, смог ли кто-то купить эту ракету.

Но в 2015 году ракету Х-59МК2 переделали. Неизменной осталась система наведения, а сама ракета получила трапециевидный коробчатый корпус. Планировалось ракету размещать в истребителе пятого поколения Су-57.

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