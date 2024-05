На протестах проти закону про іноагентів у Грузії сутички з поліцією, є затримані і постраждалі

У Тбілісі, столиці Грузії, люди вийшли на масові протести проти рішення національного парламенту, який схвалив у другому читанні законопроєкт про “іноземний вплив”.

Проєкт закону критикують, оскільки він є подібним до російського закону про іноземних агентів, завдяки чому в Росії влада отримала можливість маркувати своїх громадян як, за фактом, неугодних чинному режиму.

Протести, що дістали назву Марш за Європу, тривають уже третій тиждень, поки правляча партія Грузинська мрія намагається провести законопроєкт через парламент.

У середу в зіткненні з протестувальниками правоохоронні органи застосували водомети, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Алєксандр Дарахвелідзе, щонайменше 63 демонстранти були заарештовані, а шість поліцейських дістали поранення. За повідомленнями місцевих медіа, багато демонстрантів дістали поранення.

Міністерство охорони здоров’я країни повідомило про вісім шпиталізованих протестувальників.

At least one protester against Georgia's draft foreign agent law has been filmed with an eye injury, reportedly from the use of rubber bullets.

