На протестах проти закону про іноагентів у Грузії сутички з поліцією, є затримані і постраждалі

У Тбілісі, столиці Грузії, люди вийшли на масові протести проти рішення національного парламенту, який схвалив у другому читанні законопроєкт про “іноземний вплив”.

Проєкт закону критикують, оскільки він є подібним до російського закону про іноземних агентів, завдяки чому в Росії влада отримала можливість маркувати своїх громадян як, за фактом, неугодних чинному режиму.

Протести в Грузії

Протести, що дістали назву Марш за Європу, тривають уже третій тиждень, поки правляча партія Грузинська мрія намагається провести законопроєкт через парламент.

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У середу в зіткненні з протестувальниками правоохоронні органи застосували водомети, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Алєксандр Дарахвелідзе, щонайменше 63 демонстранти були заарештовані, а шість поліцейських дістали поранення. За повідомленнями місцевих медіа, багато демонстрантів дістали поранення.

Міністерство охорони здоров’я країни повідомило про вісім шпиталізованих протестувальників.

At least one protester against Georgia's draft foreign agent law has been filmed with an eye injury, reportedly from the use of rubber bullets. ????TV Pirveli ➡️ Live updates: https://t.co/NJ4WJGKXkI pic.twitter.com/OnsvK7zdPi — OC Media (@OCMediaorg) May 1, 2024

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель засудив жорстокі поліцейські репресії.

– Грузія – країна-кандидат у члени ЄС, і я закликаю її владу забезпечити право на мирні зібрання. Застосування сили для їх придушення є неприйнятним, – заявив Боррелл у своєму повідомленні в соцмережі X (Twitter) у середу.

Зі свого боку Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що поліція застосувала “законну силу” тільки після того, як протест “переріс у насильство, а демонстранти вступили в словесну і фізичну конфронтацію з правоохоронними органами”.

Примітно, що заступник голови МВС Дарахвелідзе стверджує, що для “відбиття нападу” поліція застосовує водомети, сльозогінний газ і перцеві балончики і заперечує використання гумових куль. Втім мережею поширились кадри постраждалих від чогось, що схоже на травми саме від резинових куль.

Під час протестів 1 травня учасники акції також перекрили проїжджу частину на Правій і Лівій набережних у центрі Тбілісі, повідомляють місцеві ЗМІ.

Частина демонстрантів розташувалася біля Будинку юстиції, інша ж на протилежному боці річки Кури.

Одночасно кілька тисяч перебувало біля парламенту Грузії. Як пишуть медіа, біля одного з бічних входів до парламенту маніфестанти палять дерев’яні загородження і сміття, зводять барикади, перегороджують входи до парламенту сміттєвими баками. Як імпровізовані щити, щоб захиститися від струменя сльозогінного газу і напору водомета, вони використовують елементи паркану.

Закон про іноагентів у Грузії

Грузинські законодавці в середу проголосували 83 голосами проти 23 за ухвалення законопроєкту в другому читанні, незважаючи на те, що протягом трьох тижнів у країні відбувалися масові акції протесту проти законопроєкту. Правляча партія заявила, що хоче підписати його як закон до середини травня.

Голосування відбулося після того, як поліція заарештувала десятки протестувальників за ніч. Останніми днями в Грузії відбуваються масштабні демонстрації з вимогою скасувати законопроєкт, який, як побоюються, придушить інакомислення і зірве спробу країни вступити до Європейського союзу.

Минулого року спробу затвердити цей закон, який критики засуджують як такий, що копіює драконівське законодавство в Росії, було зірвано після масових мітингів.

У грудні Євросоюз схвалив статус кандидата на вступ до ЄС, але, як зазначають багато оглядачів, у разі ухвалення цього законопроєкту надії Тбілісі на європейську інтеграцію можуть впасти.

Згідно із законопроектом, ЗМІ та некомерційні організації, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, повинні будуть зареєструватися як такі, що “переслідують інтереси іноземної держави”.

У вівторок законодавці відмовилися від другого читання законопроєкту. У середу, коли дебати відновилися, депутати знову влаштували фізичну перепалку.

А вже в середу по грузинському телебаченню було показано, як один із проурядових депутатів кидав книжку в опозиційних законодавців, деякі з яких були поранені напередодні ввечері. Наприклад, Леван Хабеішвілі, лідер партії Єдиний національний рух, найбільшого опозиційного блоку Грузії, з’явився до парламенту з розпухлим обличчям, відсутніми зубами і пов’язкою на носі.

Бідзіна Іванішвілі, мільярдер, засновник правлячої партії і колишній прем’єр-міністр, стверджує, що законопроєкт зміцнить національний суверенітет на тлі, за його словами, спроб Заходу привести Грузію до конфронтації з Росією.

Щоб стати законом, законопроєкт має пройти три окремі тури голосування в парламенті. Наступні парламентські вибори в Грузії призначено на жовтень.

Джерела: Tbilisi life, Эхо Кавказа, Новости Грузии, Al Jazeera

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