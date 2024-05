На протестах против закона об иноагентах в Грузии столкновения с полицией, есть задержанные и пострадавшие

В Тбилиси, столице Грузии, люди вышли на массовые протесты против решения национального парламента, которые одобрил во втором чтении законопроект об “иностранном влиянии”.

Проект закона критикуют, поскольку он является подобным российскому закону об иностранных агентах, благодаря чему в России власти получили возможность маркировать своих граждан как, по факту, неугодных действующему режиму.

Протесты, получившие название Марш за Европу, продолжаются уже третью неделю, пока правящая партия Грузинская мечта пытается провести законопроект через парламент.

В среду в столкновении с протестующими правоохранительные органы применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, по меньшей мере 63 демонстранта были арестованы, а шесть полицейских получили ранения. По сообщениям местных медиа, многие демонстранты получили ранения.

Министерство здравоохранения страны сообщило о восьми госпитализированных протестующих.

At least one protester against Georgia's draft foreign agent law has been filmed with an eye injury, reportedly from the use of rubber bullets.

