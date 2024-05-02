На протестах против закона об иноагентах в Грузии столкновения с полицией, есть задержанные и пострадавшие

В Тбилиси, столице Грузии, люди вышли на массовые протесты против решения национального парламента, которые одобрил во втором чтении законопроект об “иностранном влиянии”.

Проект закона критикуют, поскольку он является подобным российскому закону об иностранных агентах, благодаря чему в России власти получили возможность маркировать своих граждан как, по факту, неугодных действующему режиму.

Протесты в Грузии

Протесты, получившие название Марш за Европу, продолжаются уже третью неделю, пока правящая партия Грузинская мечта пытается провести законопроект через парламент.

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В среду в столкновении с протестующими правоохранительные органы применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, по меньшей мере 63 демонстранта были арестованы, а шесть полицейских получили ранения. По сообщениям местных медиа, многие демонстранты получили ранения.

Министерство здравоохранения страны сообщило о восьми госпитализированных протестующих.

At least one protester against Georgia's draft foreign agent law has been filmed with an eye injury, reportedly from the use of rubber bullets. ????TV Pirveli ➡️ Live updates: https://t.co/NJ4WJGKXkI pic.twitter.com/OnsvK7zdPi — OC Media (@OCMediaorg) May 1, 2024

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель осудил жестокие полицейские репрессии.

— Грузия — страна-кандидат в члены ЕС, и я призываю ее власти обеспечить право на мирные собрания. Применение силы для их подавления неприемлемо, — заявил Боррелл в своем сообщении в соцсети X (Twitter) в среду.

В свою очередь Министерство внутренних дел Грузии заявило, что полиция применила “законную силу” только после того, как протест “перерос в насилие и демонстранты вступили в словесную и физическую конфронтацию с правоохранительными органами”.

Примечательно, что заместитель главы МВД Дарахвелидзе утверждает, что для “отражения нападения” полиция применяет водометы, слезоточивый газ и перцовые баллончики и отрицает использование резиновых пуль. Впрочем сетью распространились кадры пострадавших от чего-то, что похоже на травмы именно от резиновых пуль.

Во время протестов 1 мая участники акции также перекрыли проезжую часть на Правой и Левой набережных в центре Тбилиси, сообщают местные СМИ.

Часть демонстрантов расположилась у Дома юстиции, другая же на противоположной стороне реки Куры.

Одновременно несколько тысяч находилось у парламента Грузии. Как пишут медиа, у одного из боковых входов в парламент, манифестанты жгут деревянные заграждения и мусор, возводят баррикады, перегораживают входы в парламент мусорными баками. В качестве импровизированных щитов, чтобы защититься от струи слезоточивого газа и напора водомета, они используют элементы забора.

Закон об иноагентах в Грузии

Грузинские законодатели в среду проголосовали 83 голосами против 23 за принятие законопроекта во втором чтении, несмотря на то, что в течение трех недель в стране проходили массовые акции протеста против законопроекта. Правящая партия заявила, что хочет подписать его в качестве закона к середине мая.

Голосование состоялось после того, как полиция арестовала десятки протестующих за ночь. В последние дни в Грузии проходят масштабные демонстрации с требованием отменить законопроект, который, как опасаются, подавит инакомыслие и сорвет попытку страны вступить в Европейский союз.

В прошлом году попытка утвердить этот закон, который критики осуждают как копирующий драконовское законодательство в России, была сорвана после массовых митингов.

В декабре Евросоюз одобрил статус кандидата на вступление в ЕС, но, как отмечают многие обозреватели, в случае принятия этого законопроекта надежды Тбилиси на европейскую интеграцию могут рухнуть.

Согласно законопроекту, СМИ и некоммерческие организации, получающие более 20 процентов финансирования из-за рубежа, должны будут зарегистрироваться как “преследующие интересы иностранной державы”.

Во вторник законодатели отказались от второго чтения законопроекта. В среду, когда дебаты возобновились, депутаты снова устроили физическую перепалку.

А уже в среду по грузинскому телевидению было показано, как один из проправительственных депутатов бросал книгу в оппозиционных законодателей, некоторые из которых были ранены накануне вечером. Например, Леван Хабеишвили, лидер партии Единое национальное движение, крупнейшего оппозиционного блока Грузии, явился в парламент с распухшим лицом, отсутствующими зубами и повязкой на носу.

Бидзина Иванишвили, миллиардер, основатель правящей партии и бывший премьер-министр, утверждает, что законопроект укрепит национальный суверенитет на фоне, по его словам, попыток Запада привести Грузию к конфронтации с Россией.

Чтобы стать законом, законопроект должен пройти три отдельных тура голосования в парламенте. Следующие парламентские выборы в Грузии назначены на октябрь.

Источники: Tbilisi life, Эхо Кавказа, Новости Грузии, Al Jazeera

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