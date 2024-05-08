Євросоюз не має компетенції визнавати або не визнавати легітимність Володимира Путіна, хоча раніше такі рішення ухвалював щодо інших лідерів.

Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив речник ЄС Пітер Стано.

Визнання нелегітимності Путіна

– Безумовно, коли країни-члени одноголосно, у складі 27 країн, говорять, що вони не визнають легітимність певних представників країн, як це відбулося у випадку із сирійським лідером Асадом або із білоруським диктатором Лукашенком, тоді ми можемо мати таку позицію. У випадку з Росією – немає загальноєвропейської позиції, що погоджена на рівні всіх 27 країн, що ми не розглядаємо Путіна як легітимного представника Росії, – пояснив він.

Зараз дивляться

Стано зауважив, що Путін продовжує сидіти у Кремлі та керувати кривавою агресією проти України.

– Путін є частиною проблеми, і все це було проголошено у заяві, що була погоджена всіма 27 країнами ЄС 18 березня, – додав він, маючи на увазі резолюцію щодо невизнання результатів так званих виборів в РФ.

Водночас, за його словами, участь кількох дипломатів ЄС у так званій інавгурації Путіна 7 травня не ставить під сумнів позицію Євросоюзу про підтримку України.

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Більшість країн Євросоюзу проігнорували так звану інавгурацію російського диктатора Володимира Путіна, проте Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, Мальта, Кіпр та кілька інших країн взяли участь у церемонії.

Раніше високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель порадив європейським країнам не відправляти своїх представників на інавгурацію Путіна, зазначивши, що українцям і багатьом людям по всьому світу буде дуже важко це зрозуміти.

Джерело: Європейська правда

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