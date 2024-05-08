Євросоюз не має компетенції визнавати або не визнавати легітимність Володимира Путіна, хоча раніше такі рішення ухвалював щодо інших лідерів.

Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив речник ЄС Пітер Стано.

Визнання нелегітимності Путіна

– Безумовно, коли країни-члени одноголосно, у складі 27 країн, говорять, що вони не визнають легітимність певних представників країн, як це відбулося у випадку із сирійським лідером Асадом або із білоруським диктатором Лукашенком, тоді ми можемо мати таку позицію. У випадку з Росією – немає загальноєвропейської позиції, що погоджена на рівні всіх 27 країн, що ми не розглядаємо Путіна як легітимного представника Росії, – пояснив він.

Зараз дивляться

Стано зауважив, що Путін продовжує сидіти у Кремлі та керувати кривавою агресією проти України.

– Путін є частиною проблеми, і все це було проголошено у заяві, що була погоджена всіма 27 країнами ЄС 18 березня, – додав він, маючи на увазі резолюцію щодо невизнання результатів так званих виборів в РФ.

Водночас, за його словами, участь кількох дипломатів ЄС у так званій інавгурації Путіна 7 травня не ставить під сумнів позицію Євросоюзу про підтримку України.

Більшість країн Євросоюзу проігнорували так звану інавгурацію російського диктатора Володимира Путіна, проте Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, Мальта, Кіпр та кілька інших країн взяли участь у церемонії.

Раніше високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель порадив європейським країнам не відправляти своїх представників на інавгурацію Путіна, зазначивши, що українцям і багатьом людям по всьому світу буде дуже важко це зрозуміти.

Джерело : Європейська правда

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.