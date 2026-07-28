Адміністрація президента США Дональда Трампа не планує використати всі $400 млн, які Конгрес виділив на допомогу Україні, до кінця поточного фінансового року.

Згідно з планом Пентагону, остаточне передання коштів можуть завершити лише до 30 вересня 2029 року.

Про це повідомляє Reuters.

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Коли Україна отримає $400 млн допомоги від США

За інформацією агентства, у травні Міністерство оборони США надіслало членам Конгресу лист із графіком використання коштів. Однак через два місяці після цього значна частина фінансування досі не була ані виділена, ані законтрактована.

Як повідомили джерела, у документі зазначено, що кошти мають бути спрямовані протягом 2026 фінансового року, який завершується 30 вересня. Водночас повне виконання програми допомоги заплановане лише до 30 вересня 2029 року.

Агентство звертає увагу, що другий президентський термін Дональда Трампа завершується 20 січня 2029 року. Таким чином, якщо нинішній графік не зміниться, Україна може отримати останню частину допомоги вже після завершення його каденції.

У Конгресі критикують темпи передання допомоги

За даними Reuters, частина американських законодавців незадоволена запропонованим графіком. У Конгресі вважають, що Пентагон занадто повільно використовує кошти, виділені на підтримку України, попри повномасштабну війну, що триває.

До цього сенатор-республіканець Мітч Макконнел публічно звинуватив Міністерство оборони США у затягуванні передання військової допомоги Києву.

Після хвилі критики глава Пентагону Піт Хегсет заявив, що оборонне відомство офіційно розблокувало пакет військової допомоги Україні на $400 млн.

Нагадаємо, на початку червня державний секретар США Марко Рубіо повідомляв, що у США завершують погодження $400 млн допомоги Україні.

11 червня 2026 року, Комітет Сенату США з питань Збройних сил підтримав оборонний законопроєкт, який передбачає продовження безпекової допомоги Україні.

Документ також пропонує збільшити фінансування Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI) до $750 млн.

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