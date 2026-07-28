Компанія Apple розповсюдила важливі оновлення операційних систем для своїх пристроїв: iOS 26.6, iPadOS 26.6 та macOS Tahoe 26.6.

Нові версії програмного забезпечення (ПЗ) усувають сотні потенційних вразливостей системи безпеки.

Apple випустила оновлення безпеки для iPhone, iPad і Mac: що варто знати

iOS 26.6 та iPadOS 26.6: виправляють майже 90 проблем системи безпеки. Зокрема, усунено недоліки в роботі App Store, системному ядрі, двигуні Neural Engine, браузерному рушії WebKit, а також у модулях Wi-Fi, Siri та обробці зображень.

виправляють майже 90 проблем системи безпеки. Зокрема, усунено недоліки в роботі App Store, системному ядрі, двигуні Neural Engine, браузерному рушії WebKit, а також у модулях Wi-Fi, Siri та обробці зображень. macOS Tahoe 26.6: містить понад 130 патчів безпеки. Частину із цих виправлень також випустили для попередніх версій ОС — macOS Sequoia 15.7.8 та macOS Sonoma 14.8.8, щоб захистити користувачів комп’ютерів Mac, які ще не переходять на Tahoe.

містить понад 130 патчів безпеки. Частину із цих виправлень також випустили для попередніх версій ОС — macOS Sequoia 15.7.8 та macOS Sonoma 14.8.8, щоб захистити користувачів комп’ютерів Mac, які ще не переходять на Tahoe. Інші пристрої: Apple також випустила версії tvOS 26.6, watchOS 26.6 та visionOS 26.6, у яких сумарно усунули понад 80 безпекових прогалин.

Чому важливо встановити оновлення просто зараз

У компанії зазначають, що наразі немає даних про активне використання цих вразливостей хакерами чи зловмисниками.

Зараз дивляться

Втім, фахівці з кібербезпеки наполегливо рекомендують встановити оновлення якомога швидше. Після того, як Apple публічно розкрила деталі про виправлені баги, ризик цілеспрямованих атак на неоновлені пристрої суттєво зростає.

Нагадаємо, що компанія Apple оголосила про вихід iOS 27. Про терміни виходу оновлення — читайте в матеріалі.

Джерело : Apple

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