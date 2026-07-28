Українські урядовці актуалізують потреби до кінця 2026 року, паралельно формуючи проєкт бюджету на 2027 рік.

Про це за підсумками спеціальної наради з фінансово-економічним блоком повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Уряд готує бюджет на 2027 рік

У нараді взяли участь представники Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Національного банку України, Державної казначейської служби та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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За словами Корецького, учасники визначили першочергові кроки для виконання міжнародних зобов’язань, від яких залежить фінансова підтримка міжнародних партнерів і збереження макрофінансової стабільності.

Окрему увагу приділили фінансуванню Сил оборони, реалізації планів стійкості та забезпеченню соціальних видатків.

Прем’єр повідомив, що уряд актуалізує фінансові потреби держави до кінця 2026 року, паралельно готуючи проєкту державного бюджету на 2027 рік.

За його словами, наради щодо стану державних фінансів та макроекономічної ситуації проводитимуться на регулярній основі.

Нагадаємо, що 23 липня прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив про початок підготовки проєкту державного бюджету на 2027 рік.

Тоді він доручив міністерствам до 31 липня подати пропозиції до основних параметрів документа, а Кабінет Міністрів має внести його до Верховної Ради до 15 вересня.

За словами глави уряду, бюджет формуватимуть з урахуванням потреб оборони, фінансової стійкості держави та соціальної політики.

Фото: Сергій Корецький

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