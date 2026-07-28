Контррозвідка Служби безпеки України викрила у Донецькій області інформатора російської воєнної розвідки (ГРУ).

Завербований ворогом таксист із Краматорська збирав координати для повітряних ударів по прифронтовому місту та його околицях.

Удари по Краматорську коригував таксист: що відомо

За даними слідства, окупанти залучили зловмисника для наведення атак на запасні командні пункти, логістичні склади та бойові позиції Сил оборони України.

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Фігурант об’їжджав прифронтову територію під виглядом звичайних робочих поїздок на таксі. Згодом він позначав на Google-картах пункти дислокації та маршрути пересування українських військових.

Зібрані дані коригувальник відправляв через месенджер своєму родичу — “зв’язковому” російського ГРУ, який проживає у РФ та працює на спецслужби агресора.

Співробітники СБУ завчасно задокументували злочинні дії агента, вжили заходів для убезпечення локацій українських захисників та затримали фігуранта за місцем його проживання.

Під час обшуків у помешканні затриманого виявили бойову гранату Ф-1 та мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ вже повідомили фігуранту про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів.

Спецоперацію проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Раніше СБУ зірвала операцію ФСБ на Харківщині. Слідство повідомило, що готувалося масове вбивство військових на благодійній “вечірці”.

Джерело : СБУ

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